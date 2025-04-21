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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北新增1例麻疹通報 衛生局籲接種MMR疫苗防疫

2025/04/21 17:23

新北衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方式。（資料照）

新北衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方式。（資料照）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局於4月19日接獲通報1例麻疹確診個案，為一名35歲女子，屬外縣市境外移入病例接觸者。該名個案於4月16日出現發燒、咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀，經就醫採檢後確診，目前身體狀況穩定，已實施居家隔離。經疫調顯示，個案可傳染期間內僅有中部縣市活動史，接觸者4人皆無疑似症狀，並持續追蹤中。

衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，鄰近的越南為高風險地區，提醒民眾若計畫前往疫區，應於出發前2週至亞東醫院或台北慈濟醫院的「旅遊醫學門診」評估並接種自費疫苗。平日出入醫院或人潮眾多場所，也建議配戴口罩以降低傳染風險。

衛生局表示，麻疹傳染力極高，患者在出疹前後4天皆具傳染性。曾與確診個案接觸者應密切觀察健康狀況達18至21天，若出現發燒、紅疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽等症狀，應配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師接觸史；另，針對醫療機構，呼籲第一線醫師提高警覺，問診時應詳實詢問病患旅遊史與接觸史（TOCC），一旦發現疑似個案應立即通報，以利衛生單位快速介入，防堵疫情擴散。

衛生局提醒，接種疫苗是預防麻疹最有效的方式。家中若有滿1歲或5歲至入小學前幼童，請盡快至衛生所或合約院所完成MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）接種。另建議1981年後出生、尚未感染麻疹或德國麻疹者，尤其是準備懷孕婦女、醫護人員及將前往高風險地區者，也應考慮補接種1劑MMR疫苗。

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