健康網》找「蛋」大作戰！ 醫曝男孩蛋蛋藏匿「3地點」

醫師指出，在胎兒期，男寶寶的睪丸原本位於腹腔，正常情況下，應隨著發育慢慢下降到陰囊內；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幫孩子洗澡時，發現「蛋蛋」不見了？顧芳瑜泌尿科診所醫師指出，在胎兒期時，男寶寶睪丸原本位於腹腔，正常情況下應隨著發育慢慢下降到陰囊內。但有時可能發現睪丸消失情形，如長期停留在腹股溝或腹腔，導致異位性睪丸；睪丸「時隱時現」的伸縮性睪丸；甚至是睪丸單或雙側沒有形成或消失的無睪症，若未及時處理，恐影響孩子未來生育、罹癌風險，建議家長多留意，早發現、治療。

寶寶睪丸原先在腹腔 隨發育下降至陰囊

醫師在臉書專頁「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」發文說明，在胎兒期，男寶寶的睪丸原本位於腹腔，應該會隨著發育慢慢下降到陰囊內。但有時候，這個過程可能不太順利，導致蛋蛋「卡住」或「消失」，這時爸媽就得提高警覺！下為蛋蛋可能藏匿的3種情境：

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●異位性睪丸（隱睪症）：睪丸長時間停留在腹股溝或腹腔裡，沒有順利降到陰囊內。

●伸縮性睪丸：睪丸會「時隱時現」，有時縮回腹股溝，有時又回到陰囊，這通常與情緒、溫度或提睪肌反射有關，雖然多數會自行恢復，但爸媽仍需觀察。

●無睪症：這是指寶寶在胚胎發育過程中發生異常，導致睪丸單側或雙側沒有形成或消失。

蛋蛋調皮不出來，會有影響嗎？醫師說明，若睪丸只是短暫地「玩消失」，像是伸縮性睪丸者，通常在孩子放鬆時會回到陰囊，但若長時間停留在較高溫的腹股溝或腹腔，可能就是隱睪症，需要進一步檢查！

醫師表示，隱睪症患者因睪丸長時間不在陰囊內，可能導致發育不良，影響未來的生育機會；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

隱睪症恐影響生育、增癌症風險

醫師提醒，隱睪症影響多，首先因睪丸長時間不在陰囊內，可能導致發育不良，影響未來的生育機會；再者，因睪丸不在陰囊內，使得較難察覺異常，容易增加罹患睪丸癌的機率；最後，患有隱睪症者，受傷機率高，因異位睪丸容易受外傷，可能發生睪丸扭轉，還可能伴隨腹股溝疝氣。

醫師提到，隱睪症治療黃金期建議是在出生6個月-1.5歲前，及早發現、治療。因此新手爸媽可在幫孩子洗澡、換尿布時，順便用手輕輕觸摸孩子陰囊，看看能不能感覺到2顆睪丸。若摸不到或覺得蛋蛋「時有時無」，建議儘早帶孩子去泌尿科或小兒外科檢查。若發現異常，醫師可能會安排超音波檢查，必要時透過手術讓睪丸回到正確位置。

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