自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》找「蛋」大作戰！ 醫曝男孩蛋蛋藏匿「3地點」

2025/04/22 21:39

醫師指出，在胎兒期，男寶寶的睪丸原本位於腹腔，正常情況下，應隨著發育慢慢下降到陰囊內；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

醫師指出，在胎兒期，男寶寶的睪丸原本位於腹腔，正常情況下，應隨著發育慢慢下降到陰囊內；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幫孩子洗澡時，發現「蛋蛋」不見了？顧芳瑜泌尿科診所醫師指出，在胎兒期時，男寶寶睪丸原本位於腹腔，正常情況下應隨著發育慢慢下降到陰囊內。但有時可能發現睪丸消失情形，如長期停留在腹股溝或腹腔，導致異位性睪丸；睪丸「時隱時現」的伸縮性睪丸；甚至是睪丸單或雙側沒有形成或消失的無睪症，若未及時處理，恐影響孩子未來生育、罹癌風險，建議家長多留意，早發現、治療。

寶寶睪丸原先在腹腔 隨發育下降至陰囊

醫師在臉書專頁「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」發文說明，在胎兒期，男寶寶的睪丸原本位於腹腔，應該會隨著發育慢慢下降到陰囊內。但有時候，這個過程可能不太順利，導致蛋蛋「卡住」或「消失」，這時爸媽就得提高警覺！下為蛋蛋可能藏匿的3種情境：

●異位性睪丸（隱睪症）：睪丸長時間停留在腹股溝或腹腔裡，沒有順利降到陰囊內。

●伸縮性睪丸：睪丸會「時隱時現」，有時縮回腹股溝，有時又回到陰囊，這通常與情緒、溫度或提睪肌反射有關，雖然多數會自行恢復，但爸媽仍需觀察。

●無睪症：這是指寶寶在胚胎發育過程中發生異常，導致睪丸單側或雙側沒有形成或消失。

蛋蛋調皮不出來，會有影響嗎？醫師說明，若睪丸只是短暫地「玩消失」，像是伸縮性睪丸者，通常在孩子放鬆時會回到陰囊，但若長時間停留在較高溫的腹股溝或腹腔，可能就是隱睪症，需要進一步檢查！

醫師表示，隱睪症患者因睪丸長時間不在陰囊內，可能導致發育不良，影響未來的生育機會；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，隱睪症患者因睪丸長時間不在陰囊內，可能導致發育不良，影響未來的生育機會；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

隱睪症恐影響生育、增癌症風險

醫師提醒，隱睪症影響多，首先因睪丸長時間不在陰囊內，可能導致發育不良，影響未來的生育機會；再者，因睪丸不在陰囊內，使得較難察覺異常，容易增加罹患睪丸癌的機率；最後，患有隱睪症者，受傷機率高，因異位睪丸容易受外傷，可能發生睪丸扭轉，還可能伴隨腹股溝疝氣。

醫師提到，隱睪症治療黃金期建議是在出生6個月-1.5歲前，及早發現、治療。因此新手爸媽可在幫孩子洗澡、換尿布時，順便用手輕輕觸摸孩子陰囊，看看能不能感覺到2顆睪丸。若摸不到或覺得蛋蛋「時有時無」，建議儘早帶孩子去泌尿科或小兒外科檢查。若發現異常，醫師可能會安排超音波檢查，必要時透過手術讓睪丸回到正確位置。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中