澎湖醫院增聽力檢查設備 守護離島醫療

「聽性腦幹誘發電位儀」有助於診斷與追蹤疾病，並提供聽力障礙鑑別。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院獲衛福部補助「聽性腦幹誘發電位儀」啟用儀式，今（21）日由澎湖醫院院長匡勝捷主持，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒、澎縣府衛生局副局長彭紋娟、高醫耳鼻喉部教授王凌峰等貴賓，共同見證澎湖醫療歷史性的一刻。

王凌峰說明，聽性腦幹反應檢查能幫助聽力師與醫師評估聽神經傳導路徑至腦幹的功能，以確認是否存在病變，定位病變可能的位置，另在診斷與追蹤疾病亦為不可或缺的利器，對聽力障礙鑑別診斷極具助益。

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繼立法委員楊曜大力支持澎湖醫院，爭取衛生福利部醫療發展基金補助，購置介入治療暨血管攝影X光機、160切電腦斷層掃描儀後，現由衛福部部長邱泰源特別指示針對澎湖醫院聽檢相關需求給予補助，設置「聽性腦幹誘發電位儀」，對澎湖醫院聽力障礙鑑別診斷極具助益，守護離島居民醫療照護，協助澎湖落實醫療在地化，提高離島醫療服務品質，達政府目標打造健康台灣，強化醫療實力，增進全民健康，造福澎湖地區民眾。

部長邱泰源除期勉澎湖醫院持續提升澎湖地區醫療品質外，亦感謝立委楊曜及澎湖縣政府，共同促進澎湖地區醫療及長期照顧服務品質，為實現國家政策「健康台灣」繼續努力！澎湖離島不離心，更不是健保三等國民，力求與台灣本島享受同樣健康醫療服務品質。

衛福部澎湖醫院再添利器，獲得補助增設「聽性腦幹誘發電位儀」。（記者劉禹慶攝）

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