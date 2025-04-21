中醫大新竹附醫免費健檢 4/26關西、5/3新埔登場

中醫大新竹附醫配合縣府衛生局辦理成人健康檢查及整合性篩檢活動，免費替社區民眾健康把關。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院配合縣府衛生局今年度整合性預防保健服務計畫，共同辦理成人健康檢查及整合性篩檢活動，4月26日在關西鎮太和宮和5月3日在新埔鎮下寮里下寮社區發展協會登場，免費替社區民眾健康把關。

院長陳自諒表示，今年整篩檢查項目包含肝腎功能、飯前血糖、血脂、尿液檢查和大腸癌篩檢，分別由家醫科醫師施維怡和家醫科主任胡松林進行理學檢查及提供健康諮詢服務，提醒符合篩檢資格的民眾，前一天晚上12點以後請勿進食，檢查當天務必攜帶身分證和健保卡。

請繼續往下閱讀...

胡松林表示，成人健康檢查對象為30歲以上未滿40歲，每5年補助1次；40歲以上未滿65歲，每3年補助1次；65歲以上一般民眾、55歲以上原住民；罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者，每年補助1次；B型、C型肝炎篩檢終身補助1次，檢查對象為45-79歲一般民眾、40-79歲原住民；大腸癌篩檢對象為50-74歲民眾，每兩年1次。

胡松林指出，高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病，主要係因生活型態改變如飲食習慣不佳、缺少運動、肥胖等，且早期症狀不明顯，等到症狀發生，往往已產生嚴重的併發症。透過成人健康檢查早期診斷、早期治療，診斷為三高族群接受轉介治療，亞健康族群及健康族群建議定期量測血壓、追蹤血液檢查，透過專業人員指導，適當飲食、規則運動、戒菸、體重控制等以促進健康。

中醫大新竹附醫去年起加入「地區醫院全人全社區照護計畫」，針對慢性病病人提供健康管理、24小時醫療諮詢專線、跨院轉診合作、預防保健、生活型態諮詢等，促進三高病人的健康。

這次活動同時有社工師到場推廣家庭暴力及兒童保護理念，透過與民眾的互動活動，傳達家庭零暴力的觀念，家庭暴力平時最有機會接觸到的便是社區中的街坊鄰居，如自己或親友受到家暴，一定要勇敢站出來，才能遏止家暴事件的發生，請主動撥打113、110或使用「社會安全網-關懷 E 起來」平台線上通報，守護家庭人人有責。

整合性篩檢活動4月26日上午8時30分到10時30分在關西鎮太和宮、5月3日同時段在新埔鎮下寮里下寮社區發展協會舉行，歡迎符合資格的鄉親踴躍參與，詳情可參考中醫大新竹附設醫院官方網站、官方臉書或撥打03-5580558轉1802社區發展組。

中醫大新竹附醫配合縣府衛生局分別於4/26在關西鎮太和宮、5/3在新埔鎮下寮里下寮社區發展協會辦理成人健康檢查及整合性篩檢活動。（中醫大新竹附醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法