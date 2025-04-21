維生素D防腸癌？ 研究現曙光：最佳劑量待確認

富含維生素D食物，如油脂多的魚類、雞蛋等；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕維生素D除了有助骨骼、肌肉與免疫健康外，其在癌症預防上的潛力也日益受到關注。匈牙利塞麥爾維斯大學（Semmelweis University）研究團隊近期發表於國際期刊《營養素》（Nutrients）的1項統合分析（meta-analysis）指出，補充常見的維生素D，可能對預防及治療大腸直腸癌具有成效。

福斯新聞網（Fox News）報導，這項研究由塞麥爾維斯大學副教授瓦爾加博士（Dr. János Tamás Varga）及費克特醫師（Dr. Monika Fekete）主導，統合分析了過去50項涵蓋超過130萬參與者的研究數據，聚焦於維生素D對癌症風險、免疫及發炎反應的潛在影響。研究主要發現，體內維生素D水平與大腸直腸癌的預後密切相關。

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人體獲取維生素D的主要途徑是透過陽光中的紫外線（UV）照射皮膚合成。此外，也可從飲食中攝取，來源包括富含脂肪的魚類及部分菇類。

研究團隊指出，血液中25-羥基維生素D（25-hydroxyvitamin D，維生素D主要形式）濃度較低的癌症患者，其預後普遍較差。過去研究已顯示，維生素D具有減少發炎、促進癌細胞凋亡、抑制腫瘤生長及強化免疫反應等多重機制，這些都可能影響大腸直腸癌的發展。

瓦爾加博士表示，研究結果明確支持維生素D在預防和治療大腸直腸癌中的關鍵作用。分析更顯示，對於晚期大腸直腸癌患者而言，補充維生素D似乎有助於提高存活率。不過研究者也強調，維生素D的效果可能受到劑量、患者個人狀況及治療持續時間等因素影響。

儘管如此，研究團隊也坦承該統合分析存在限制，例如納入的各研究使用了不同的維生素D劑量，且研究對象處於不同的癌症分期。因此，要確定最佳補充劑量及治療效益，仍需更多精確的研究。

基於本次統合分析結果，研究作者費克特醫師建議，大腸直腸癌高風險族群應監測自身維生素D水平，若濃度偏低，可考慮每日補充1000至4000國際單位（IU）的維生素D。但她也強調，「最佳劑量應根據個人健康狀況及現有維生素D水平進行個人化調整。」研究團隊建議醫師將檢測及補充維生素D納入預防和治療的常規考量。

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