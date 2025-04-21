自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》小心補錯「參」！ 中醫：體質偏熱、感冒別吃它

2025/04/21 19:50

中醫師指出，西洋參與高麗參均可補氣生津，但高麗參甘而微溫，不適合體質偏熱或正在感冒的人食用；西洋參補而不燥，是其特別之處；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師指出，西洋參與高麗參均可補氣生津，但高麗參甘而微溫，不適合體質偏熱或正在感冒的人食用；西洋參補而不燥，是其特別之處；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人參有「百草之王」之稱，也是許多人補身益氣的藥材選項之一。中醫師王大元說明，西洋參與高麗參均有補氣生津之效，但高麗參甘而微溫，不適合體質偏熱或正在感冒的人食用；西洋參兼有清熱之功，補而不燥是其特別之處。因此，氣脫證及肺脾氣虛者宜用高麗參，氣陰兩傷兼有熱者以西洋參為宜。

高麗參性溫 味甘較燥熱

王大元於臉書「元氣中醫師 王大元」貼文表示，高麗參性微溫、味甘微苦，有「百草之王」的美譽。歸肺、脾經，較為燥熱，因此不適合體質偏熱或正在感冒的人食用。另，在韓國常會聽到「白參」、「紅參」、「糖參」，其實是因為不同的炮製方式，名稱才會不同。直接經過陽光曝曬處理的稱為「白參」；蒸熟乾燥至紅棕色的是「紅參」，再加入蜂蜜或糖水加工製作的，則稱為「糖參」。糖參風味較佳，紅參補氣較強，白參生津效果較佳。

花旗參性涼 清熱又生津

王大元指出，同為五加科的花旗參，又稱為西洋參、粉光參，中醫認為其性涼、味甘微苦，入肺、腎經，有滋陰補氣，寧神益智、清熱生津之效。《本草從新》云：「補肺降火，生津液，除煩倦，虛而有火者相宜。」另，《醫學衷中參西錄》載明：「性涼而補，凡欲用人參而不受人參之溫者，皆可以此代之。」也就是說，補而不燥是花旗參的特別之處。

中醫師說，花旗參（又稱粉光參，上）性涼微苦，入肺、腎經，可滋陰補氣、寧神益智、清熱生津；高麗參性溫味甘，歸肺、脾經，較為燥熱（下）。（王大元提供）

中醫師說，花旗參（又稱粉光參，上）性涼微苦，入肺、腎經，可滋陰補氣、寧神益智、清熱生津；高麗參性溫味甘，歸肺、脾經，較為燥熱（下）。（王大元提供）

不與茶或蘿蔔併食 以免降低藥效

另，王大元補充，有些中藥材與人參外形相似因而得名，其實依現代分類學來看，根本不屬於五加科的人參屬。舉例來說，「丹參」是唇形科鼠尾草屬，其功效為活血化瘀、調經止痛，實際上與人參的補氣功能無關。又如「黨參」是桔梗科，因含有少量苷類（人參為富含各種人參皂苷），常被用來替代昂貴的人參；但黨參較為平性，因此常用於食療，像是藥膳排骨、十全大補湯都可以看到它的蹤影；但須注意任何人參都不宜與茶或蘿蔔同時食用，以免降低藥效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中