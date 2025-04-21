健康網》小心補錯「參」！ 中醫：體質偏熱、感冒別吃它

中醫師指出，西洋參與高麗參均可補氣生津，但高麗參甘而微溫，不適合體質偏熱或正在感冒的人食用；西洋參補而不燥，是其特別之處；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人參有「百草之王」之稱，也是許多人補身益氣的藥材選項之一。中醫師王大元說明，西洋參與高麗參均有補氣生津之效，但高麗參甘而微溫，不適合體質偏熱或正在感冒的人食用；西洋參兼有清熱之功，補而不燥是其特別之處。因此，氣脫證及肺脾氣虛者宜用高麗參，氣陰兩傷兼有熱者以西洋參為宜。

高麗參性溫 味甘較燥熱

王大元於臉書「元氣中醫師 王大元」貼文表示，高麗參性微溫、味甘微苦，有「百草之王」的美譽。歸肺、脾經，較為燥熱，因此不適合體質偏熱或正在感冒的人食用。另，在韓國常會聽到「白參」、「紅參」、「糖參」，其實是因為不同的炮製方式，名稱才會不同。直接經過陽光曝曬處理的稱為「白參」；蒸熟乾燥至紅棕色的是「紅參」，再加入蜂蜜或糖水加工製作的，則稱為「糖參」。糖參風味較佳，紅參補氣較強，白參生津效果較佳。

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花旗參性涼 清熱又生津

王大元指出，同為五加科的花旗參，又稱為西洋參、粉光參，中醫認為其性涼、味甘微苦，入肺、腎經，有滋陰補氣，寧神益智、清熱生津之效。《本草從新》云：「補肺降火，生津液，除煩倦，虛而有火者相宜。」另，《醫學衷中參西錄》載明：「性涼而補，凡欲用人參而不受人參之溫者，皆可以此代之。」也就是說，補而不燥是花旗參的特別之處。

中醫師說，花旗參（又稱粉光參，上）性涼微苦，入肺、腎經，可滋陰補氣、寧神益智、清熱生津；高麗參性溫味甘，歸肺、脾經，較為燥熱（下）。（王大元提供）

不與茶或蘿蔔併食 以免降低藥效

另，王大元補充，有些中藥材與人參外形相似因而得名，其實依現代分類學來看，根本不屬於五加科的人參屬。舉例來說，「丹參」是唇形科鼠尾草屬，其功效為活血化瘀、調經止痛，實際上與人參的補氣功能無關。又如「黨參」是桔梗科，因含有少量苷類（人參為富含各種人參皂苷），常被用來替代昂貴的人參；但黨參較為平性，因此常用於食療，像是藥膳排骨、十全大補湯都可以看到它的蹤影；但須注意任何人參都不宜與茶或蘿蔔同時食用，以免降低藥效。

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