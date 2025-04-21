高脂飲食是元凶？ 研究：吃3天 年長大腦記憶力降

大鼠研究警示，即使只是短短幾天攝取高脂飲食，也可能足以在年長個體中引發記憶力問題和腦部發炎反應；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國俄亥俄州立大學1項最新研究發現，即使僅攝取高脂飲食3天，年長大鼠的大腦就可能出現記憶障礙與發炎反應，且此影響遠早於肥胖或代謝問題顯現。這項研究挑戰了飲食對腦部健康的影響必然與肥胖相關的傳統觀點，顯示不健康飲食對年長者大腦的傷害可能比預期更迅速且直接。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊將年輕與年長大鼠分組，餵食含60%脂肪熱量的高脂飲食，分別觀察3天與3個月後的影響。結果顯示，食用3個月後，2組大鼠皆出現代謝異常，包括胰島素調節失常、脂肪組織發炎及腸道菌群改變。然而，僅3天高脂飲食時，年長大鼠已展現記憶力衰退與腦部發炎徵兆，年輕大鼠則未受影響。此時，2組大鼠的身體尚未出現顯著代謝變化。

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這項研究刊登於《免疫與老化》（Immunity & Ageing）期刊。俄亥俄州立大學行為醫學研究所研究員暨精神病學與行為健康副教授、資深作者芭莉恩托斯（Ruth Barrientos）指出，年長大鼠在3天內即出現腦部發炎顯著變化，這是高脂飲食導致記憶損傷的主因，而非肥胖本身。她強調，這項發現顛覆了過往認為腦部問題需伴隨肥胖的假設。

研究進一步揭示，年長大鼠因老化導致大腦處於易發炎狀態，對高脂飲食更敏感。測試顯示，僅3天後，年長大鼠在涉及海馬迴（記憶中樞）與杏仁核（恐懼中樞）的記憶功能明顯受損，腦內細胞因子（cytokines）水平失調，顯示發炎反應失控。相較之下，年輕大鼠的大腦似能啟動抗發炎機制，抵禦飲食衝擊，記憶功能未受影響。

研究使用的飲食模擬人類常見快餐，例如麥當勞雙層燻肉四分之一磅起司漢堡，其脂肪熱量占比約60%。芭莉恩托斯解釋，年輕大鼠雖在3個月後也出現代謝問題，但其大腦具備較強韌性，年老大鼠則因老化失去這種保護機制，發炎反應更迅速且劇烈。

此發現提醒民眾，特別是年長者，不健康飲食對大腦的影響可能比身體代謝變化更快、更獨立。研究團隊呼籲關注日常飲食習慣，因其對認知健康的潛在衝擊不容忽視。專家建議，減少高脂加工食品攝取，或能降低年長者認知功能退化的風險。

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