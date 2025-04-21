健康網》打倒春睏不只B群！ 這樣吃補足冬季「營養欠債」

對抗春睏，營養師建議食用優質蛋白質如雞蛋、含維生B群食物如香蕉等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天明明是萬物復甦、充滿活力的季節，但你是否反而覺得昏昏欲睡、每天提不起勁？營養師雷小玲指出，冬季日照少導致維生素D合成不足，加上蔬果吃不夠，低維生素、礦物質就容易讓人提不起勁。想對抗春天疲憊，飲食上建議取足夠優質蛋白質如雞蛋、維生素B群如香蕉、綜合維生素如鮮豔蔬果、均衡飲食多補水。

雷小玲於臉書粉專「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文指出，俗話說「春睏秋乏夏打盹」，說的就是不少人在春季特別容易疲倦想睡的現象。從營養學的角度來看，「春睏」其實也是有一些可能的原因，例如：

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●冬季日照少導致維生素D合成不足，這可能讓人免疫力下滑、身體處在近似冬眠的低活力模式。

●再加上冬天和過年期間常吃高熱量、低蔬果的飲食，如果一段時間維生素、礦物質都攝取不足，到了春天就容易出現提不起勁的感覺。

換句話說，春睏有時就是因為身體還沒從冬季的「營養欠債」中恢復過來，這個時候如果又缺乏參與能量代謝的維生素B群等營養，也會讓人更加無精打采。

營養師說明，春睏有時就是因為身體還沒從冬季的「營養欠債」中恢復過來，這個時候如果又缺乏參與能量代謝的維生素B群等營養，會讓人更加無精打采；情境照。（圖取自freepik）

擺脫倦怠 飲食注意4原則

●足夠的優質蛋白質：建議每餐至少攝入一個手掌大小的優質蛋白質份量（如雞蛋、魚、瘦肉、豆腐），幫助減少疲勞感、強健體力。

●維生素B群：能幫助食物轉換為能量，且維生素B6對提振精神特別有幫助。可以適度增加富含維生素B6的食物（例如香蕉、瘦肉、乳製品、豆類、堅果等），有助改善春季易發的倦怠情況，讓人精神變好 。

●綜合維生素、礦物質，尤其是抗氧化營養素： 攝取足量的維生素A、C、E等抗氧化營養，有助於減少疲勞與壓力感 。同時多吃新鮮蔬果，尤其深綠色或色彩鮮豔的蔬菜水果，可提供豐富的維生素和礦物質，幫助提振精神、促進代謝。

●清淡且均衡飲食並多補充水分：過油過甜會增加腸胃負擔，容易加重疲倦乏力的感覺 。同時記得充分飲水以保持體內水分平衡，避免因輕微脫水而引起精神不振 。

雷小玲提醒，透了均衡飲食，也建議結合適度運動和良好睡眠，就可以順利度過「春睏」期，以更飽滿的精神迎接春天。

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