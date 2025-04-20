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健康網》穀雨要顧好胃經 兩款精油助身心舒暢
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日是穀雨節氣，蘊含「雨生百穀」之意，充滿生機和希望。SPA館長芳療師陳美智指出，穀雨期間走胃經，建議可透過豆蔻精油及沼澤茶樹精油來保養，能促進消化、溫暖手腳、關節靈活，讓身心如同被春雨灌溉後的流動和舒暢。
陳美智表示，能用在腸胃的精油，大多數是由香料類的植物所萃取蒸餾。她推薦以下兩種常用來保養腸胃系統的精油和配方，希望能幫助在充滿希望的穀雨裡，身體的腸胃系統也能夠新生好的細胞，及促進消化。
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豆蔻精油 保養腸胃 促進食慾
陳美智說，豆蔻精油是幫助腸胃系統裡，最溫補的精油了。能促進食慾、消解胃食道逆流的不適感，還能處理胸口鬱悶、平衡莫名的心悸感。
沼澤茶樹精油 充滿安全感
如果你常常為因緊張不已，就容易腹瀉的話，一定要試試看沼澤茶樹，陳美智表示，沼澤茶樹精油的香氣和澳洲茶樹很不一樣，其在綠色清新裡頭加入些許甜美，還有著舒服飽滿的安全感。它能促進血液循環，溫暖手腳和膝蓋。又能預防感冒病毒，是她非常喜歡的茶樹類精油。
複方精油調配和使用方法
陳美智建議，用10ml的芝麻油，加上4滴的豆蔻和3滴的沼澤茶樹精油，塗抹在胸口、腹部，或是手腳、關節冰冷的位置，能幫助食慾大增、關節靈活，心情上也會有種被春雨灌溉後的流動和舒暢感。
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