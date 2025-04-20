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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》春天老是跑廁所？ 醫揭換季3大泌尿危機

2025/04/20 19:33

醫師表示，春季日夜溫差大，可能加重頻尿或急尿的狀況，引起膀胱過動症、解尿困難與急性尿滯留等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，春季日夜溫差大，可能加重頻尿或急尿的狀況，引起膀胱過動症、解尿困難與急性尿滯留等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在這個春暖花開的季節，不只換季過敏來找碴，連泌尿系統也開始不聽話。恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁發文表示，春季忽冷忽熱的天氣可能加重頻尿或急尿的狀況，如果出現動不動就想上廁所，上了廁所又只尿1、2滴，很有可能就是換季引起的泌尿危機，常見症狀有膀胱過動症、解尿困難與急性尿滯留。

陳鈺昕指出，換季常見的泌尿問題有頻尿、尿急、尿失禁、尿道感染、尿路結石與️過敏藥引發的排尿異常等。日夜溫差大，容易造成人體的交感神經與副交感神經敏感，導致骨盆肌底肌肉緊張，使得膀胱容易出現不自主的收縮跟痙攣，甚至誘發其他泌尿危機：

春季易誘發3大泌尿危機

●膀胱過動症：氣候變化或溫差大影響自律神經，會出現頻尿、尿急、夜尿、尿失禁等症狀，若遇上壓力或換季失眠也可能加重病況。

●解尿困難：天氣冷熱交替易造成膀胱與攝護腺的血液循環變差，導致尿流變細、排尿不順、有殘尿感，常見於本身有攝護腺肥大者。

●急性尿滯留：部分治療感冒及過敏的藥物，常使用含有抗組織胺成分的藥劑，會抑制膀胱收縮、造成排尿困難，嚴重會引發急性尿滯留（指的是突然出現完全無法解尿的情況），需特別留意。

陳鈺昕分享，想維持泌尿健康，日常就可以開始保養，像是隨時補充水分、注意下半身保暖、補充維他命C、少吃刺激性食物（如辛辣、酒精、咖啡等）、日常規律運動，都是很好的辦法。

醫師指出，日常保養泌尿道也很重要，像是少攝取辛辣或酒精等刺激性食物、注意下半身保暖、補充維他命C；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，日常保養泌尿道也很重要，像是少攝取辛辣或酒精等刺激性食物、注意下半身保暖、補充維他命C；示意圖。（圖取自freepik）

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