健康網》穀雨養生攻略 中醫：吃對薏仁才能去濕氣

中醫師說明，薏仁要吃大顆「薏苡仁」才能清熱解暑、祛濕利水。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（20）日正式進入節氣穀雨。中醫師王大元指出，穀雨時節除了容易肩頸痠痛、頭昏腦脹，由於雨量增加，也容易有關節腫痛、全身水腫或皮膚搔癢等症狀。除了多補水，也可按壓豐隆、合谷和太溪穴，滲濕消腫、強胃健脾；少吃瓜果、酒品、甜點和冷飲，並建議多吃綠豆、山藥、蓮藕等食材，並點名薏仁要吃大顆「薏苡仁」才能清熱解暑、祛濕利水，而非小薏仁。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，穀雨是春天最後一個節氣，此時天氣溫暖，雨水增多，對穀類的成長幫助很大，因此有「雨生百榖」之稱，穀雨適合品茶、賞花踏青。不過要注意穀雨的雨量、溫度和濕度都開始增加，因此蟲類繁殖、病菌滋生，大家到戶外走動要多留意蚊蟲叮咬。

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王大元說，穀雨後空氣中的濕度逐漸增高，因此穀雨祛濕之法，在飲食上可多食綠豆、薏仁、山藥、茯苓、蓮藕、生薑、玉米鬚、冬瓜籽和黑豆茶等，少吃瓜果、酒品、甜點和冷飲等。另外提醒薏仁別用錯，一般家庭常食用的小薏仁，是指除去麩皮的大麥仁，這和能夠清熱解暑、祛濕利水的大顆「薏苡仁」不同。

他提醒，濕氣重也要喝水，水喝太少反而會更糟糕，每天的飲水頻率大約8至10次，原則上1公斤要30c.c.的水量，舉例來說，一個60公斤的成年人來說，可以飲用1800c.c.，但千萬不要一次「全乾」，否則水分是無法有效吸收的。

中醫師提醒，濕氣重也要喝水，每天的飲水頻率大約8至10次，原則上1公斤要30c.c.的水量；情境照。（圖取自shutterstock）

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