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子宮肌瘤調理 中醫師：飲食掌握「5多5少」

2025/04/20 16:09

中醫師提醒，子宮肌瘤患者應避免過度食用含較多飽和脂肪與膽固醇的紅肉。（記者林惠琴攝）

中醫師提醒，子宮肌瘤患者應避免過度食用含較多飽和脂肪與膽固醇的紅肉。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，通常在20歲至50歲的女性中較為普遍，翰鳴堂中醫診所周宗翰表示，子宮肌瘤在調理用藥上，常以溫宮、疏肝、清熱等方式，希望能透過改善子宮微循環、穩定局部發炎，達到控制子宮肌瘤大小，若飲食選擇多加注意，可使調理事半功倍。

周宗翰指出，飲食在調理子宮肌瘤方面，扮演重要角色。子宮肌瘤的生長主要和過量的雌激素波動、身體的慢性發炎有關，若能在飲食上將這2個因素好好控制，中藥調理可事半功倍。

周宗翰建議，子宮肌瘤患者可以多吃的5大類食物，首先是高纖維飲食，可助體內毒素和多餘雌激素排出，減少子宮肌瘤的生長。蔬果、全穀類（如燕麥、全麥麵包）與豆類等均是優質來源，又以十字花科蔬菜，像綠花椰菜、高麗菜、包心菜等最有效益。

其次是富含抗氧化物的食物，可對抗炎症，例如富含有維生素C的橘子、奇異果，富含維生素E的杏仁、葵花籽等。再來是增加攝取Omega-3脂肪酸，具有抗炎作用，可緩解子宮肌瘤引起的不適，例如鮭魚、亞麻籽、胡桃等食物，。

此外，有研究發現維生素D對抑制子宮肌瘤的生長具有積極作用，日曬是主要來源，但也可以透過鮭魚、鮪魚、沙丁魚、香菇、雞蛋等補充；以及可由大豆及其製品如豆腐、豆漿，攝取植物性雌激素，可能有助調節體內荷爾蒙水平。

另外，要避免過度攝取5大類食物，紅肉與加工肉品含較多飽和脂肪與膽固醇，可能刺激雌激素分泌使子宮肌瘤增長；高糖食物會引起血糖波動，刺激胰島素分泌，可能連帶刺激子宮造成子宮平滑肌異常增生；咖啡因會刺激腎上腺素分泌，可能導致體內激素水平不穩；高脂肪食物會增加體內炎症反應，可能與荷爾蒙失衡相關；高鹽飲食對血壓產生不良影響，增加心血管疾病與肝臟負擔，也恐加重子宮肌瘤患者症狀。

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