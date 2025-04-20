健康網》逾7成糖友過胖！ 醫：遠離糖尿病必知5QA

醫師提醒，老年人、肥胖以及遺傳因素都是第2型糖尿病高危險群；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病長年位居國人10大死因之列，若想遠離糖尿病，便須了解「敵人」！初日診所減重專科主治醫師陳威龍解答5點必知問題，包括：何謂糖尿病、症狀、高危險群、併發症及如何預防，其中針對第2型糖尿病高危險群，他特別點名老年人、肥胖以及遺傳因素，並指出，逾7成糖尿病患者都有肥胖問題，因此應減重、多運動並定期健檢，護健康。

Q1：什麼是糖尿病？

陳威龍在臉書專頁「初日診所」與Youtube頻道發影片分享，糖尿病大致分為3類，首先第1型糖尿病患者，絕大部分都沒有胰島素的分泌；第2型糖尿病患者則是一開始胰島素分泌皆為正常的，但隨著時間演進，如不良習慣等，導致胰島素分泌越來越少；第3種則是妊娠糖尿病，屬懷孕期間才會出現的暫時狀況。

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在診斷標準上，國健署說明，糖尿病診斷標準包括以下4項，非懷孕狀況下只要符合其中1項即可診斷為糖尿病（前3項需重複驗證2次以上）：

1.糖化血色素（HbA1c）≧6.5%。

2.空腹血漿血糖≧126mg/dL。

3.口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿血糖≧200mg/dL。

4.典型的高血糖症狀（多吃、多喝、多尿與體重減輕）且隨機血漿血糖≧200mg/dL。

Q2：糖尿病有哪些症狀？

陳威龍解答，糖尿病典型症狀為3多1少，分別為吃多、喝多、尿多及體重減輕。首先常口渴、常跑廁所主要與血糖飆高有關，身體正偷偷示警；至於沒刻意減肥卻突然體重減輕，不是代謝好，而是身體可能正在「燃燒肌肉」補血糖，因此發生「3多1少」徵兆時，千萬別忽略，小心是糖尿病警訊。

陳威龍補充，當然也有糖友沒有明顯症狀，可能在健康檢查或其他疾病就醫時，才意外發現有糖尿病，由此可知，定期健康檢查，抽血就能初步判斷是否為糖友，以便早發現、早控制。

醫師表示，糖尿病典型症狀為3多1少，分別為吃多、喝多、尿多及體重減輕；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

Q3：誰是糖尿病高危險群？

陳威龍點名3大族群要小心，包括老年人、肥胖以及遺傳因素都是第2型糖尿病高危險群，尤其肥胖更是第2型糖尿病主要因素，逾7成糖尿病患者都有肥胖問題。

Q4：糖尿病有哪些併發症？

糖尿病最害怕的是併發症發生，陳威龍指出，糖尿病併發症多種，包括血管病變、神經病變及糖尿病足等，這些併發症都會嚴重影響生活，甚至危及生命。

Q5：如何預防糖尿病？

預防疾病從日常生活做起，陳威龍建議，飲食上，可遵循211飲食法，也就是蔬菜、全穀類、蛋白質的比例為2:1:1，透過提高蛋白質及蔬菜比例，降低碳水的攝入，更健康。此外，培養運動好習慣，如快走、超慢跑與游泳等，並定期健康檢查，掌握自身健康狀況，才能預防糖尿病。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍。（初日診所提供）

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