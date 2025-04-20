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健康網》遶境後鐵腿腳痛？ 中醫揭3大勞損 授按穴自救
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕大甲媽祖遶境已於4/13（日）回鑾，圓滿落幕。不過，也有不少人參與後出現腿痠、腳痛的情況。昌盛堂中醫診所在臉書專頁及網頁發文指出，長時間走路或久站，容易讓腳部、膝蓋出現「勞損」，像是足底筋膜炎、脛骨筋膜炎、踝關節拉傷等；可以按摩4穴位緩解痠痛。
中醫表示，遶境後，有人小腿痠到走不動，有人腳底像踩到針一樣刺痛，甚至有人膝蓋腫脹、關節發卡，只能躺著休息好幾天。這樣的長時間走路或久站，如果缺乏訓練、穿錯鞋、沒注意身體狀態，就很容易損害腳部、膝蓋健康，常見問題包括以下3個：
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●足底筋膜炎：最常痛在足跟，因為筋膜長時間承壓、或是小腿肌群過度緊繃造成牽連。
●脛骨筋膜炎（鐵腿）：小腿前側腫脹、發炎、甚至走也痛、不走也痛。
●踝關節不穩、拉傷、扭傷：尤其沒訓練過的腳部肌肉更容易出狀況。
預防痠痛4招
●穿對鞋子：透氣＋鞋底柔軟，能減少腳底壓力。
●事前訓練：活動前2週每天走8000-10000步，讓腳適應負重。
●隨身按摩球：隨走隨放鬆，小腿和腳底都可滾一滾。
●拉筋運動：像是勾腳踝、橋式運動、小腿按摩放鬆。
4穴位按摩自救 緩解痠痛
中醫指出，不管是膝蓋痠、大腿緊，小腿繃，都可以針對下列4個穴位來做簡單的居家按摩，幫助緩解疼痛感：
●膝蓋痠痛：血海穴（膝蓋骨內側上三橫指寬處）。
●大腿痠痛：風市穴（站立垂手時，中指指尖所指處）。
●小腿痠痛：承山穴（小腿後正中、提腳跟時凹陷處）。
●腳踝痠痛：商丘穴（腳踝內側骨頭前下方凹陷）。
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