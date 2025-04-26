健康網》涼拌毛豆「頭尾修剪」快速入味 農糧署授台式泰式作法

農糧署表示，想要讓毛豆快速入味，在洗淨後，記得先用剪刀將頭尾尾端修剪。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕毛豆是尚未成熟的大豆，7-8分熟時採收，農糧署指出，豆莢綠色帶有茸毛稱為「毛豆」，台灣毛豆主要外銷日本，又有「綠金」之稱，想要讓毛豆快速入味，在洗淨後，記得先用剪刀將頭尾尾端修剪。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，挑選豆莢時要選擇飽滿結實、不易裂開、顏色翠綠、絨毛明顯濃密。調味前要先「頭尾修剪」，洗淨後用剪刀將頭尾尾端修剪，容易入味，接著「沸水下鍋」，加入八角煮至滾水，再下毛豆莢汆燙3-4分鐘，去除豆腥，最後「冰鎮調味」，毛豆以冰水冰鎮，讓口感更爽脆。瀝乾後加入調味料拌勻。

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●臺式蒜味：鹽少許、黑胡椒1大匙、香油及蒜末各2大匙、辣椒1條切片。

●泰式酸辣：檸檬汁1顆、洋蔥絲1/4顆、辣椒1條切片、香菜2株、魚露半匙、泰式酸辣醬適量。

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農糧署傳授台式、泰式涼拌毛豆做法。（取自農糧署臉書）

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