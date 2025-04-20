健康網》減重也可以吃台式牛排 醫授點餐技巧

醫師指出，鐵板麵是很多人的最愛，然而其成分就是高精緻澱粉，容易讓血糖波動劇烈而讓體脂上升，請把鐵板麵換掉，改成蛋或青菜；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在美食天堂台灣，想要減重簡直困難重重，幾乎每走一步都有美味的食物，好日子診所醫師雷維元在臉書分享，把牛排放在滋滋作響的鐵板的台式牛排，只要：選低脂主食、不加醬、避開高精緻澱粉附餐、飲料選擇注意、湯選擇注意，就能在不放棄美食的前提下，輕鬆享受減重生活。

選擇低脂主食

雷維元說，可以選擇較低脂的沙朗牛排或菲力牛排，減少攝取過多油脂。而不吃牛的朋友可以選擇雞排，但雞排上往往會有裹粉而有脆皮感，建議可以把外層皮去掉，也可減少吃進過多澱粉。

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不加醬 享用原味

雷維元指出，台式牛排的肉品，都有事先醃漬過，基本上不用加醬就很夠味了，若想增添風味，不妨加點研磨鹽或黑胡椒即可。而台式牛排的黑胡椒醬或蘑菇醬，製作過程中加入了大量的奶油及澱粉，為了健康著想，就直接去掉不加吧！

醫師指出，黑胡椒醬或蘑菇醬，製作過程中加入了大量的奶油及澱粉，建議吃牛排加點研磨鹽或黑胡椒即可；圖為示意圖。（圖取自freepik）

避開高精緻澱粉的附餐

雷維元提到，台式牛排的靈魂鐵板麵是很多人的最愛，然而其成分就是高精緻澱粉，容易讓血糖波動劇烈而讓體脂上升，請把鐵板麵換掉，改成蛋或青菜，有些店家會有不麵換蛋或不麵換菜的選項，多增加優良蛋白質及蔬菜的攝入，營養更均衡。

無糖茶或無糖氣泡水

雷維元說，台式牛排館常有汽水飲料機可以自由飲用，然其內容都是富含高果糖糖漿的甜水，研究已經證實果糖是導致內臟脂肪增加的主要元兇之一，可以改選擇無糖綠茶，或無糖氣泡水來佐餐，讓身體更沒負擔。

湯的選擇

雷維元表示，玉米濃湯是很多人去吃台式牛排的最愛，然其製作過程中也是加入了大量的奶油以及麵粉等精緻澱粉增加濃稠感，喝得越多，熱量越高，建議也是淺嚐即止。如果有牛肉羅宋湯，因其加入大量的洋蔥蔬菜等熬煮，較不油膩且富含膳食纖維，則是更為聰明健康的選擇。

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