健康網》適量喝咖啡幫助腸道健康 研究：喝1杯好菌多6倍

不少人熱愛喝咖啡，不僅僅是提神，更是文化象徵。而與咖啡相關研究也相當多。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有關喝咖啡對身體健康的影響，各方說法與研究相當多元。一篇發表在《自然微生物學》（Nature Microbiology）的研究以過去的研究為基礎，以美國英國兩國超過2.3萬人的研究指出，若咖啡攝取量較高，腸道中的好菌，將會比不喝的人多上6倍。

咖啡將可刺激腸道中的「無糖勞森菌」（Lawsonibacter asaccharolyticus，又譯革蘭氏陽性菌、勞森桿菌）增加，研究發現每天喝1杯咖啡的人，腸道中無糖勞森菌數量，比不喝咖啡者多出6到8倍。研究結果表示，不論是哪種咖啡以及咖啡因含量，咖啡都能刺激無糖勞森菌生長。血液代謝分析發現，有喝咖啡的人，血液中的奎寧酸，與相關代謝物與無糖勞森菌相關。

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研究指出，咖啡的綠原酸可刺激微生物生長。且喝咖啡的人，血液中富含之奎寧酸（quinic acid），也會幫助無糖勞森菌生長。研究主持人薩加塔向外媒《Woman’s Health》說明，每日喝1到2杯咖啡，有助無糖勞森菌的生長，是從不喝咖啡者的6倍。而無糖勞森菌能夠產生丁酸，幫助消化與營養吸收。

《health.com》報導，營養師盧賽兒（Russell-Murray）說明，想保持腸道健康，最好的方法是多吃植物性食物，例如富含纖維的大蒜、燕麥、香蕉等。不過盧賽兒建議，若是以前從沒喝過咖啡，以及容易腹瀉的人，先喝一兩口看看。因為「咖啡會刺激腸道蠕動，刺激排便。」因此若是經常腹瀉，應避免喝咖啡。

有研究顯示，若適當喝咖啡，腸道內好菌將能有感增加。（圖取自freepik）

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