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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》女性常見困擾別輕忽 陰道炎4類型一次看懂

2025/04/19 20:31

醫師指出，陰道炎分為細菌性、念珠菌性、滴蟲性、萎縮性4種，掌握相關知識，可以幫助我們及早發現身體的信號，並維持良好的健康狀態；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，陰道炎分為細菌性、念珠菌性、滴蟲性、萎縮性4種，掌握相關知識，可以幫助我們及早發現身體的信號，並維持良好的健康狀態；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些女性可能對陰道發炎感到困惑甚至害羞，但別擔心，這其實是許多女性都可能面對的自然現象。王孫斌婦產科醫師李茂霖、李君陽於臉書粉專「王孫斌婦產科｣發文指出，陰道炎分為細菌性、念珠菌性、滴蟲性、萎縮性4種，掌握相關知識，可以幫助我們及早發現身體的信號，並維持良好的健康狀態。建議女性不需感到害羞或尷尬，及早就醫才能獲得適切治療。

醫師分享，陰道發炎的4類型和原因。

細菌性陰道炎

風險族群：多重性伴侶者、活躍的性行為者、過度清洗陰道者。

症狀：白色或灰色分泌物，常帶有魚腥味，特別是在性交後加重。可能伴有輕微瘙癢或不適。

念珠菌性陰道炎

風險族群：糖尿病患者、免疫系統較弱者、經常穿緊身衣物者。

症狀：白色乳酪狀分泌物，伴有強烈瘙癢、灼熱感和性交痛。

滴蟲性陰道炎

風險族群：不安全性行為者、多重性伴侶者、感染性傳播疾病者。

症狀：黃綠色泡沫狀分泌物，伴有惡臭、瘙癢和灼熱感。部分患者無症狀。

萎縮性陰道炎

風險族群：更年期女性、產後女性、使用抗癌藥物者。

症狀：陰道乾澀、瘙癢、灼熱感和性交疼痛，可能伴有輕微分泌物。

醫師提醒，如果出現陰道發炎的症狀，建議女性朋友不要感到尷尬或害羞，及早就醫才能獲得正確診斷與治療；透過專業醫療團隊的協助與適切照護，大多數陰道炎都能獲得妥善改善，並恢復健康與日常生活品質。

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