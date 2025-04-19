第18屆園藝治療國際研討會 探討綠色療癒在不同年齡層的應用

八里愛心教養院院生翁彥如（中）以受服務對象再度與玻璃娃娃小雪合作發表海報論文，右2為社會局長李美珍，左1為亞東醫院副院長林子玉，左3為協會理事長張博然。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕現代人生活忙碌、工作緊張，身心容易出現狀況，「綠色療癒」日益受到重視。第18屆園藝治療國際研討會19、20日在亞東紀念醫院國際會議廳舉辦，以「通往不同年齡層的園藝治療」為核心，全面聚焦園藝治療在全齡族群中的應用與挑戰。

社團法人台灣園藝輔助治療協會理事長張博然表示，繼去（2024）年以「綠色處方箋」為主題，今年邀請來自美國、韓國與台灣多位講師，分享園藝治療如何透過創新與實證，深入不同年齡層的生活場域，以全齡照護的療癒力量，逐步走出屬於台灣的「綠色療癒之路」，讓園藝治療成為更多人身心照護的重要支持。

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亞東醫院副院長林子玉表示，許多臨床疾病不是剛性醫療可以完全解決，像是疫情期間，亞東醫院淪為重災區，負責市民新冠肺炎篩檢、疫苗注射、疾病治療等，產生許多創傷症候群，這時候需要社會處方箋和綠色處方箋等柔性醫療來輔助。

林子玉說，亞東醫院是全國第一個將園藝治療模式引進精神科日間病房，去年精神科升格於精神暨心身醫學部，同時將心理健康中心升格為「心理健康與綠色照護科」，透過護理師、心理師、社工師和園藝治療師，以醫療專業評估，一起提升病人的自我價值和人際互動。

社會局長李美珍表示，八里愛心教養院於2008年就引進園藝輔助治療，成立園藝社團，由協會創會理事長黃盛璘帶領，透過園藝激勵院生對生命的熱忱，去年院生翁彥如以受服務對象投稿海報論文，今年再度與玻璃娃娃小雪合作發表「不同年齡層身障者參與園藝輔療的經驗探討」，可見園藝輔療對院生的身心發展已帶來具體正面的影響。

主辦單位社團法人臺灣園藝輔助治療協會展示各式研究論文和成果發表。（記者翁聿煌攝）

第十八屆園藝治療國際研討會在亞東紀念醫院國際會議廳舉辦。（記者翁聿煌攝）

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