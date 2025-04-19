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第18屆園藝治療國際研討會 探討綠色療癒在不同年齡層的應用
〔記者翁聿煌／新北報導〕現代人生活忙碌、工作緊張，身心容易出現狀況，「綠色療癒」日益受到重視。第18屆園藝治療國際研討會19、20日在亞東紀念醫院國際會議廳舉辦，以「通往不同年齡層的園藝治療」為核心，全面聚焦園藝治療在全齡族群中的應用與挑戰。
社團法人台灣園藝輔助治療協會理事長張博然表示，繼去（2024）年以「綠色處方箋」為主題，今年邀請來自美國、韓國與台灣多位講師，分享園藝治療如何透過創新與實證，深入不同年齡層的生活場域，以全齡照護的療癒力量，逐步走出屬於台灣的「綠色療癒之路」，讓園藝治療成為更多人身心照護的重要支持。
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亞東醫院副院長林子玉表示，許多臨床疾病不是剛性醫療可以完全解決，像是疫情期間，亞東醫院淪為重災區，負責市民新冠肺炎篩檢、疫苗注射、疾病治療等，產生許多創傷症候群，這時候需要社會處方箋和綠色處方箋等柔性醫療來輔助。
林子玉說，亞東醫院是全國第一個將園藝治療模式引進精神科日間病房，去年精神科升格於精神暨心身醫學部，同時將心理健康中心升格為「心理健康與綠色照護科」，透過護理師、心理師、社工師和園藝治療師，以醫療專業評估，一起提升病人的自我價值和人際互動。
社會局長李美珍表示，八里愛心教養院於2008年就引進園藝輔助治療，成立園藝社團，由協會創會理事長黃盛璘帶領，透過園藝激勵院生對生命的熱忱，去年院生翁彥如以受服務對象投稿海報論文，今年再度與玻璃娃娃小雪合作發表「不同年齡層身障者參與園藝輔療的經驗探討」，可見園藝輔療對院生的身心發展已帶來具體正面的影響。
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