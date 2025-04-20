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健康網》想美白淡斑這樣吃！ 營養師推5營養素3NG

2025/04/20 09:30

張語希提到，抗氧化食物、維生素C、維生素E、多酚類（綠茶）、類胡蘿蔔素，這些營養素都有淡斑功能。（圖取自freepik）

張語希提到，抗氧化食物、維生素C、維生素E、多酚類（綠茶）、類胡蘿蔔素，這些營養素都有淡斑功能。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紫外線無所不在，面對曬黑或曬斑的困擾，營養師張語希指出，雖然單靠飲食無法完全去除斑點，但選擇合適的食物，不僅能幫助身體抗氧化、促進代謝，更能從源頭抑制黑色素的生成，讓肌膚逐漸白回來、斑點也能慢慢淡化。而抗氧化食物、維生素C、維生素E、多酚類（綠茶）、類胡蘿蔔素，這些營養素都有淡斑功能。飲食方面需注意少糖少精緻澱粉、少攝取酒精和咖啡因、多喝水。

張語希於臉書專頁「營養師 張語希」貼文指出，曬斑的形成往往與紫外線傷害、氧化壓力以及身體代謝變慢有關。他也整理了以下抗斑、美白食材。

淡斑食材清單

抗氧化食物：減少自由基傷害，抑制黑色素沉澱。

維生素C：柳橙、檸檬、草莓。

維生素E：酪梨、堅果、橄欖油。

多酚類：綠茶、黑巧克力。

類胡蘿蔔素：胡蘿蔔、南瓜、番茄。

張語希指出，類胡蘿蔔素存在於胡蘿蔔、南瓜、番茄中。（圖取自freepik）

張語希指出，類胡蘿蔔素存在於胡蘿蔔、南瓜、番茄中。（圖取自freepik）

促進代謝 幫助黑色素分解

維生素A：蛋黃、乳製品、胡蘿蔔。

維生素B群：雞肉、魚類、牛奶。

蛋白質：雞肉、魚肉、豆類。

張語希提到，若希望預防新的斑點形成，則可多補充富含麩胺酸的酪梨、番茄與雞蛋，有助於抑制黑色素合成；藍莓、葡萄與紫薯中的花青素也具有抗發炎與抑制黑色素的功效。

張語希說明，在日常飲食中，還可以透過一些簡單的食療來輔助美白淡斑。例如早上來杯檸檬蜂蜜水，或是綠茶加上檸檬的抗氧化組合；以南瓜和糙米熬煮成粥，既促進代謝又養顏；藍莓搭配優格，不僅口感清爽，也有助皮膚修復；堅果加上一小塊黑巧克力則能提供強效的抗氧化保護。

張語希說明，在日常飲食中，還可以透過一些簡單的食療來輔助美白淡斑。例如早上來杯檸檬蜂蜜水。（圖取自freepik）

張語希說明，在日常飲食中，還可以透過一些簡單的食療來輔助美白淡斑。例如早上來杯檸檬蜂蜜水。（圖取自freepik）

飲食注意事項

●少糖少精緻澱粉，避免加速皮膚老化。

●避免過量酒精與咖啡因，影響代謝。

●多喝水，促進皮膚透亮。

張語希補充，飲食是淡化斑點的輔助，搭配防曬、良好生活作息，效果更佳。

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