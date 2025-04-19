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健康 > 心理精神

健康網》聽喜歡的音樂真能放鬆 芬蘭研究：打開大腦快樂開關

2025/04/19 15:22

芬蘭研究首度證實，聆聽自己喜歡的音樂，會活化大腦的阿片受體系統；圖為情境照。（圖取自freepik）

芬蘭研究首度證實，聆聽自己喜歡的音樂，會活化大腦的阿片受體系統；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕音樂能讓人感到快樂、放鬆並非無科學根據！芬蘭圖爾庫大學醫院正子斷層掃描中心首度證實，聆聽自己喜歡的音樂，會活化大腦的阿片受體系統（處理快樂、舒適、止痛反應），發表於《歐洲核子醫學期刊》（European Journal of Nuclear Medicine）。

研究人員使用正子斷層掃描（PET），測量受試者在聽喜愛音樂時，大腦中阿片類物質的釋放狀況，並輔以功能性磁振造影（fMRI），觀察阿片受體的密度，如何影響大腦在聽音樂時的活化狀況。結果顯示，在聽喜愛的音樂時，會使多個和愉悅相關的大腦區域，釋放阿片類物質，且與受試者自述感到「chill」（心跳加快、起雞皮疙瘩等愉悅的生理反應）的頻率有關。

圖爾庫大學科學院研究員維薩・普特基寧（音譯，Vesa Putkinen）表示，這項結果首次證實「聽音樂能夠活化大腦內阿片受體系統」，雖然音樂並非像食物或性快感，是生存或繁衍所必要的基本獎勵，但它依然能帶來強烈的快樂感受。

圖爾庫大學教授勞里・努門馬（音譯，Lauri Nummenmaa）指出，大腦的阿片受體系統也有緩解疼痛有關，而這項研究結果可能解釋了為何音樂具有止痛效果，可能就是因為音樂觸發大腦的阿片受體系統。研究結果可能為音樂介入治療開啟新方向，例如疼痛管理或精神方面疾病的治療。

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