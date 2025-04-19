健康網》從嚴管到放任 心理師曝4種教養風格對孩子影響大不同

不同的教養風格對孩子的影響大不同，心理師黃閎新提醒，每個孩子都是獨一無二的，每位家長的成長背景也不同，因此，最理想的教養方式，是能夠根據孩子的特質，適時調整的方法；圖為情境照，圖中人物 與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕育兒方式百百種，有的家長認為「從小應讓孩子知道規矩，長大才不會胡作非為」，但也有家長傾向給孩子更多的自由，讓他們在探索中成長，台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新指出，教養方式分4種，分別是民主威望型、威權霸道型、放任型和忽視型，不同的教養風格對孩子的影響大不同，但他也強調，找到適合孩子的方式，才是最好的選擇！

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」指出，·在與家長討論育兒時，常會聽到不同的教養方式，也常有人會問：「到底哪種方式才是『對』的呢？」事實上，心理學家早在 1960 年代就提出了4種主要的教養方式，這些模式至今仍然是理解親子互動的重要參考依據。

請繼續往下閱讀...

4種教養方式優缺點一次看

民主威望型：溫暖而有界線

●特點：這種教養方式強調 「既有愛，也有界線」。父母會與孩子一起訂定合理的規範，並期待他們遵守；同時，當孩子遇到困難時，家長也會耐心引導，而不是一味地責罵或放任。

●孩子的發展：這樣的環境有助於孩子培養自信、獨立性與規律感。因為他們知道，父母是支持自己的，但也會為他們設立適當的界線。

●適合孩子的特質：大多數孩子都能從這種方式中受益，特別是需要安全感、希望獲得理解的孩子。

民主威望型的教養方式強調 「既有愛，也有界線」，適合需要安全感、希望獲得理解的孩子；圖為情境照，圖中人物 與本文無關。（圖擷取自photoAC）

威權霸道型：紀律優先，規矩至上

●特點：這類家長通常有嚴格的規範，孩子必須無條件服從，一旦違規，後果會很明確。父母的要求清楚，對錯分明，沒有太多商量的空間。

●孩子的發展：這種方式可能讓孩子在童年時期顯得特別有紀律，但長大後，有些孩子可能會因為缺乏足夠的親子互動，而在情緒調節或人際關係上遇到困難，也可能需要做決定時缺乏自信，容易依賴他人，甚至比較低自尊。

●適合孩子的特質：對於規律感強、能適應嚴格環境的孩子，這種方式可能提供穩定感；但如果孩子較敏感，可能會承受較大的心理壓力。

威權霸道型的家長通常有嚴格的規範，孩子必須無條件服從，一旦違規，後果會很明確，但如果孩子較敏感，可能會承受較大的心理壓力；圖為情境照，圖中人物 與本文無關。（圖擷取自photoAC）

放任型：尊重孩子的選擇

●特點：放任型教養的家長不會特意設立太多規範，而是相信孩子可以自行決定生活方式。如果孩子犯錯，也較少責備，而是選擇理解與包容。

●孩子的發展：這樣的教養方式可以培養孩子的創造力與獨立性，但同時，孩子可能較難建立自律的習慣，也比較容易變得缺乏耐心、衝動、無法遵守規則，人際互動上也可能傾向自我中心。

●適合孩子的特質：創意豐富、適應力強的孩子，可能能在這樣的環境中發揮潛力；但對於需要明確指引的孩子，則可能會感到迷失。

放任型教養的家長不會特意設立太多規範，而是相信孩子可以自行決定生活方式，但孩子可能較難建立自律的習慣，也比較容易變得缺乏耐心、衝動、無法遵守規則，人際互動上也可能傾向自我中心；圖為情境照，圖中人物 與本文無關（圖擷取自shutterstock）。

忽視型：孩子缺乏界線與支持

●特點：忽視型教養的家長較少對孩子有具體的期待，也不會給予太多關注與引導，甚至可能不太參與孩子的生活。這類孩子往往需要自己學會適應世界，而不是依靠父母的幫助。

●孩子的發展：這樣的孩子可能會感到孤單，缺乏情感支持，在成長過程中較容易有自尊心低落的狀況。因此，這類型的家長需要特別留意，是否能提供孩子足夠的安全感與情感交流。

●適合孩子的特質：其實這種方式並不適合大多數孩子，因為孩子的成長需要關愛與引導。

適合孩子的才是最佳方式

黃閎新說，其實，沒有「唯一正確」的教養方式，而美國兒科學會（AAP）及大多數心理專家建議，民主威望型的方式對孩子的長遠發展最有幫助。這種方式既能提供愛與理解，也能讓孩子學會遵守規範、培養責任感。

不過，黃閎新強調，每個孩子都是獨一無二的，每位家長的成長背景也不同，因此，最理想的教養方式，是能夠根據孩子的特質，適時調整的方法。

心理師提醒，理解孩子的需求、靈活調整，是建立良好親子關係的關鍵；圖為情境照，圖中人物 與本文無關（圖擷取自shutterstock）。

他提醒，高度敏感的孩子對父母的語氣、情緒變化都非常敏感。如果用太過嚴厲的方式管教，可能會讓他們產生焦慮與抗拒；但如果完全放任，他們又可能缺乏安全感。因此，理解孩子的需求、靈活調整，是建立良好親子關係的關鍵！

與其尋找「完美的教養方式」，不如觀察孩子的回饋，找到適合自己的親子相處之道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法