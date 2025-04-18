自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》小腿浮腫又沉重！ 醫推3招助攻血液循環、消腫脹

2025/04/18 21:21

醫師指出，小腿腫脹、沉重可能是靜脈循環不良的警訊，可透過穿彈力襪、進行整合性消腫治療以及日常護理，幫助血液回流；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，小腿腫脹、沉重可能是靜脈循環不良的警訊，可透過穿彈力襪、進行整合性消腫治療以及日常護理，幫助血液回流；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作了一整天回到家，一脫下鞋襪，有些人會發現自己的腳踝和小腿浮腫得很嚴重，一按下去竟然還會有一個明顯的凹痕！而有些上班族每天到了下午，小腿開始變得腫脹、沉重，甚至還會隱隱作痛。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，這可能是靜脈循環不良的警訊。可透過穿彈力襪、接受整合性消腫治療以及日常護理，幫助血液順利回流、減少水分滯留，並減輕腿部靜脈負擔。

靜脈壓力過高造成血液滯留

陳潔雯於臉書專頁「療生活．陳潔雯醫師」發文表示，腿部靜脈就像一條輸送血液回到心臟的管道，裡面有許多「單向瓣膜」負責確保血液只能往上流，防止血液倒流到腿部。但當這些瓣膜受損或靜脈壓力過高時，就會出現靜脈型淋巴水腫（Venous Lymphedema, VLE 或 Phlebolymphedema），產生血液滯留的問題，進而導致水腫、靜脈曲張、沉重感，嚴重時甚至形成潰瘍。

陳潔雯表示，這種好發在下肢的靜脈型淋巴水腫，臨床症狀明顯，而且雙側都有可能受到影響。不治療容易引起更嚴重的健康問題，但此類淋巴水腫若早期發現、早期介入治療，通常治療成效都相對良好。

恢復雙腿輕盈3方式

陳潔雯說，想要改善腿水腫與靜脈曲張，醫學研究指出，非手術治療是目前最有效的緩解方式，可以幫助促進血液循環，讓雙腿重新恢復輕盈，提供以下3個改善方式：

穿壓力襪：壓力襪就像給腿部一個「外部支撐」，幫助血液向上回流到心臟。人體微血管的正常壓力約為 30mmHg，而醫療級壓力襪（30mmHg以上）則能提供適當壓力，幫助血液順利回流，避免滯留腿部，減少水腫與靜脈曲張的風險。從早上起床就穿，晚上睡覺時再脫下，效果最佳。

整合性消腫治療（Complete decongestive therapy， CDT）：CDT治療是目前國際上應用最廣、療效也最為肯定的水腫控制黃金標準，透過「徒手淋巴引流」、「壓力控制」、「退腫運動」及「皮膚護理」等4個面向環環相扣的物理治療方式。如果靜脈曲張主要是血液瘀滯及靜脈管壁薄弱等原因所致，病情較輕時，可以透過穿彈力襪或綁彈力繃帶等方法促進靜脈回流，有助於病情恢復。

醫師說，壓力襪就像給腿部一個「外部支撐」，有助血液向上回流到心臟，避免滯留腿部，減少水腫與靜脈曲張的風險；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，壓力襪就像給腿部一個「外部支撐」，有助血液向上回流到心臟，避免滯留腿部，減少水腫與靜脈曲張的風險；情境照。（圖取自freepik）

日常護理與調整生活習慣：透過以下4種簡單方式，有助於促進血液循環，讓靜脈更健康。

1.簡單運動：每天快走10分鐘、轉動腳踝、做小腿伸展，讓肌肉幫助「推送」血液回流。

2.抬腿休息：每天睡前或躺著時，把雙腿墊高10-15分鐘，減少靜脈壓力，幫助血液順利回流到心臟。

3.多喝水、減少高鹽飲食：避免身體過度滯留水分，減少腿部腫脹機率。

4.維持健康體重：減輕腿部靜脈的負擔，讓血液循環更順暢，減緩靜脈功能退化。

陳潔雯強調，靜脈型淋巴水腫是一種無法治癒的慢性狀況，多數患者症狀並不嚴重，且不需治療，而保健與預防是最重要的。但若靜脈曲張太嚴重，則容易產生反覆潰瘍、感染和出血等現象，誤信偏方與用錯治療方法，反而會加重靜脈曲張的症狀，所以最好的方式還是請教專科醫師給予適當建議，越早期介入淋巴水腫的治療，控制狀況越好。

醫師表示，多喝水、減少高鹽飲食，可避免身體過度滯留水分，減少腿部腫脹機率；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，多喝水、減少高鹽飲食，可避免身體過度滯留水分，減少腿部腫脹機率；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中