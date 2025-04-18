健康網》小腿浮腫又沉重！ 醫推3招助攻血液循環、消腫脹

醫師指出，小腿腫脹、沉重可能是靜脈循環不良的警訊，可透過穿彈力襪、進行整合性消腫治療以及日常護理，幫助血液回流；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕工作了一整天回到家，一脫下鞋襪，有些人會發現自己的腳踝和小腿浮腫得很嚴重，一按下去竟然還會有一個明顯的凹痕！而有些上班族每天到了下午，小腿開始變得腫脹、沉重，甚至還會隱隱作痛。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，這可能是靜脈循環不良的警訊。可透過穿彈力襪、接受整合性消腫治療以及日常護理，幫助血液順利回流、減少水分滯留，並減輕腿部靜脈負擔。

靜脈壓力過高造成血液滯留

陳潔雯於臉書專頁「療生活．陳潔雯醫師」發文表示，腿部靜脈就像一條輸送血液回到心臟的管道，裡面有許多「單向瓣膜」負責確保血液只能往上流，防止血液倒流到腿部。但當這些瓣膜受損或靜脈壓力過高時，就會出現靜脈型淋巴水腫（Venous Lymphedema, VLE 或 Phlebolymphedema），產生血液滯留的問題，進而導致水腫、靜脈曲張、沉重感，嚴重時甚至形成潰瘍。

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陳潔雯表示，這種好發在下肢的靜脈型淋巴水腫，臨床症狀明顯，而且雙側都有可能受到影響。不治療容易引起更嚴重的健康問題，但此類淋巴水腫若早期發現、早期介入治療，通常治療成效都相對良好。

恢復雙腿輕盈3方式

陳潔雯說，想要改善腿水腫與靜脈曲張，醫學研究指出，非手術治療是目前最有效的緩解方式，可以幫助促進血液循環，讓雙腿重新恢復輕盈，提供以下3個改善方式：

●穿壓力襪：壓力襪就像給腿部一個「外部支撐」，幫助血液向上回流到心臟。人體微血管的正常壓力約為 30mmHg，而醫療級壓力襪（30mmHg以上）則能提供適當壓力，幫助血液順利回流，避免滯留腿部，減少水腫與靜脈曲張的風險。從早上起床就穿，晚上睡覺時再脫下，效果最佳。

●整合性消腫治療（Complete decongestive therapy， CDT）：CDT治療是目前國際上應用最廣、療效也最為肯定的水腫控制黃金標準，透過「徒手淋巴引流」、「壓力控制」、「退腫運動」及「皮膚護理」等4個面向環環相扣的物理治療方式。如果靜脈曲張主要是血液瘀滯及靜脈管壁薄弱等原因所致，病情較輕時，可以透過穿彈力襪或綁彈力繃帶等方法促進靜脈回流，有助於病情恢復。

醫師說，壓力襪就像給腿部一個「外部支撐」，有助血液向上回流到心臟，避免滯留腿部，減少水腫與靜脈曲張的風險；情境照。（圖取自freepik）

●日常護理與調整生活習慣：透過以下4種簡單方式，有助於促進血液循環，讓靜脈更健康。

1.簡單運動：每天快走10分鐘、轉動腳踝、做小腿伸展，讓肌肉幫助「推送」血液回流。

2.抬腿休息：每天睡前或躺著時，把雙腿墊高10-15分鐘，減少靜脈壓力，幫助血液順利回流到心臟。

3.多喝水、減少高鹽飲食：避免身體過度滯留水分，減少腿部腫脹機率。

4.維持健康體重：減輕腿部靜脈的負擔，讓血液循環更順暢，減緩靜脈功能退化。

陳潔雯強調，靜脈型淋巴水腫是一種無法治癒的慢性狀況，多數患者症狀並不嚴重，且不需治療，而保健與預防是最重要的。但若靜脈曲張太嚴重，則容易產生反覆潰瘍、感染和出血等現象，誤信偏方與用錯治療方法，反而會加重靜脈曲張的症狀，所以最好的方式還是請教專科醫師給予適當建議，越早期介入淋巴水腫的治療，控制狀況越好。

醫師表示，多喝水、減少高鹽飲食，可避免身體過度滯留水分，減少腿部腫脹機率；情境照。（圖取自freepik）

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