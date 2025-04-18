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健康網》保健「鱸魚精」挑選不踩雷 營養師揭4種人不宜

2025/04/18 16:32

營養師指出，鱸魚精富含高生物利用率的「蛋白質、胜肽、支鏈胺基酸（BCAA）」，是許多人術後補養、增強體力、肌肉修復的熱門選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，鱸魚精富含高生物利用率的「蛋白質、胜肽、支鏈胺基酸（BCAA）」，是許多人術後補養、增強體力、肌肉修復的熱門選擇；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕養生風氣盛行，許多人會喝含有高品質蛋白質的「鱸魚精」滋補身體。營養師高敏敏分享，購買前應看清6大指標，選擇足夠蛋白質、總支鏈胺基酸、含胜肽、適量鈉、不含額外添加物、依照需求挑選製作方式。並提醒，痛風和高尿酸患者、腎臟病患者、高血壓患者、對魚類過敏者不建議服用。

高敏敏於臉書發文說明，鱸魚精是以鱸魚為主原料（多為台灣鱸魚或金目鱸魚）長時間熬煮、高溫酶解後提煉出的營養濃縮液，因為富含高生物利用率的「蛋白質、胜肽、支鏈胺基酸（BCAA）」，是許多人術後補養、增強體力、肌肉修復的熱門選擇。

購買前看清6大指標

●總蛋白質含量（g/100ml）：蛋白質是鱸魚精的營養核心，含量越高、效果越好；建議選擇每包最少4至8g以上的產品，確保足夠的營養補充。

●總支鏈胺基酸（BCAA）：BCAA（白胺酸、異白胺酸、纈胺酸）有助於肌肉修復和降低疲勞，是鱸魚精的關鍵成份；建議選擇300到400mg/100ml以上者。

●胜肽（小分子蛋白）：胜肽比一般蛋白質更好吸收，能促進修復、減少腸胃負擔；建議選擇標示有小分子胜肽、水解胜肽的產品，吸收效果更佳。

●鈉含量（mg/100ml）：建議選擇鈉含量低於120mg/100ml，避免增加身體負擔。

●有無額外添加物（防腐劑、人工香料等）：純鱸魚精應不含防腐劑、人工香料，成分越簡單越好；建議選擇100%鱸魚提取，不加多餘調味的產品。

●製作方式（傳統滴煉 vs. 酵素水解）：傳統滴煉是透過高溫長時間萃取保留完整營養，但蛋白質含量可能較低；酵素水解採用酶解技術分解蛋白質，胜肽含量高、較易吸收，適合手術後、消化吸收較差的人。

鱸魚精含有較高的嘌呤，可能會引發痛風發作，營養師建議痛風患者避免飲用，尤其是急性期更要避免；情境照。（圖取自shutterstock）

鱸魚精含有較高的嘌呤，可能會引發痛風發作，營養師建議痛風患者避免飲用，尤其是急性期更要避免；情境照。（圖取自shutterstock）

痛風、腎病 這4種人不宜

知道怎麼挑選，也要知道自己適不適合鱸魚精，高敏敏提醒，以下這些人不建議喝鱸魚精：

●痛風和高尿酸患者：鱸魚精含有較高的嘌呤，可能會引發痛風發作，建議痛風患者避免飲用，尤其是急性期更要避免。

●腎臟病患者（腎功能不佳）：蛋白質與胜肽含量高，可能增加腎臟負擔，中重度腎臟病患者應諮詢醫師後再飲用。

●高血壓患者：有些鱸魚精鈉含量較高，長期飲用可能影響血壓控制，購買時要特別注意鈉含量。

●對魚類過敏者：對海鮮、魚類過敏的人應避免飲用，以免引發過敏反應。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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