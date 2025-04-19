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健康網》穀雨時節濕氣重 中醫推「這些」穴位消腫又祛濕
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕明（20）日是二十四節氣中的「穀雨」，也是春季最後一個節氣。雲鼎中醫診所於臉書專頁發文表示，穀雨時節因雨水增多，濕氣也加重，正是調養肝氣、祛濕排水的重要時機。日常保養除可按摩行間、太衝穴疏通肝經、改善情緒；尤其可按摩陰陵泉、豐隆穴，促進水分代謝、除濕消腫。
穀雨來臨，表示春天即將結束，夏季準備到來。穀雨因雨水多，生物長得快，但同時濕氣滯重。雲鼎中醫診所指出，由於濕氣重，此時節養生以護肝祛濕為重點，日常推薦可按摩以下穴位調理：
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2穴位調理肝氣又解鬱
●行間穴：疏肝解鬱，疏通肝經。
●太衝穴：調理肝氣，改善情緒。因陵因陵促進代謝又健脾
2穴位健脾化痰消腫脹
●陰陵泉：健脾利濕，促進水分代謝。
●豐隆穴：化痰除濕，減輕腫脹感。
雲鼎中醫診所說，以上穴位建議每日可按摩3-5分鐘數次，搭配適量運動及清淡飲食，幫助身心輕盈度過春季，迎接活力滿滿的夏天；並提醒孕婦與特殊體質者，應先諮詢中醫師再進行穴位按摩。
簡易養生藥膳粥
另，雲鼎中醫診所曾於臉書專頁補充，多濕時節也要有一套順應自然節氣變化的飲食養生法，推薦可試試以下簡易藥膳粥品。
●薏仁橘皮瘦肉粥：準備材料薏苡仁100克、橘皮10克、粳米300克、瘦豬肉200克。將薏苡仁、橘皮清洗乾淨，橘皮切碎，瘦豬肉洗淨切片，與洗淨的粳米一同放入鍋子，加適量水，先用大火煮沸，再用小火熬成粥，加入適當食鹽調味即可。
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