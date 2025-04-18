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夏季腸病毒將進入流行高峰 桃市衛生局到校宣導「勤洗手」
〔記者黃政嘉／桃園報導〕每年春夏交替之際是腸病毒流行的高峰期，為加強學童洗手正確性，市府衛生局今（18）天在平鎮區復旦國小舉辦「洗手大作戰 腸病毒退散」腸病毒衛教宣導記者會，透過洗手互動劇與洗手舞帶動唱，宣導「洗手5時機」及「洗手5步驟」，教導學童養成勤洗手好習慣，防範腸病毒。
腸病毒宣導劇場宣導濕、搓、沖、捧、擦的洗手5步驟，及進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後的洗手五時機，主持人也向小朋友「抽考」，逾200位學童用響亮的聲音回應洗手時機，充滿童趣。
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桃園市長張善政今天也到校宣導，和學童一起跳洗手舞，希望學童養成洗手好習慣，降低腸病毒感染機率，避免發高燒、全身無力的痛苦感受。
市府衛生局長賈蔚表示，每年季節交替，腸病毒病例數就會增加，愈小的小朋友感染的危害風險愈大，因此趁夏季腸病毒高峰前，到校園跟學生提醒濕洗手的正確觀念，勤洗手才是預防腸病毒最有效的方式，也要注意洗手時間過短，或沒洗乾淨，包括手掌內外、指縫、手指背、指甲，甚至手腕都要洗到。
衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署數據統計，今年度桃園市腸病毒門急診就診人次明顯高於近5年同期，今年疫情仍不可輕忽；若不幸被傳染腸病毒，所引發的重症病程變化快速，特別是5歲以下的嬰幼兒屬於高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔出現紅疹或水泡，如有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚、聖保祿、衛福部桃園醫院、敏盛、國軍桃園總醫院）就醫。
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