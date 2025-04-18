夏季腸病毒將進入流行高峰 桃市衛生局到校宣導「勤洗手」

桃園市平鎮區復旦國小幼兒園小朋友洗手防範腸病毒。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕每年春夏交替之際是腸病毒流行的高峰期，為加強學童洗手正確性，市府衛生局今（18）天在平鎮區復旦國小舉辦「洗手大作戰 腸病毒退散」腸病毒衛教宣導記者會，透過洗手互動劇與洗手舞帶動唱，宣導「洗手5時機」及「洗手5步驟」，教導學童養成勤洗手好習慣，防範腸病毒。

腸病毒宣導劇場宣導濕、搓、沖、捧、擦的洗手5步驟，及進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後的洗手五時機，主持人也向小朋友「抽考」，逾200位學童用響亮的聲音回應洗手時機，充滿童趣。

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桃市府衛生局今天在平鎮區復旦國小舉辦腸病毒衛教宣導記者會，透過洗手互動劇與洗手舞帶動唱，教導學童養成勤洗手好習慣，防範腸病毒。 （記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政今天也到校宣導，和學童一起跳洗手舞，希望學童養成洗手好習慣，降低腸病毒感染機率，避免發高燒、全身無力的痛苦感受。

市府衛生局長賈蔚表示，每年季節交替，腸病毒病例數就會增加，愈小的小朋友感染的危害風險愈大，因此趁夏季腸病毒高峰前，到校園跟學生提醒濕洗手的正確觀念，勤洗手才是預防腸病毒最有效的方式，也要注意洗手時間過短，或沒洗乾淨，包括手掌內外、指縫、手指背、指甲，甚至手腕都要洗到。

衛生局指出，依據衛生福利部疾病管制署數據統計，今年度桃園市腸病毒門急診就診人次明顯高於近5年同期，今年疫情仍不可輕忽；若不幸被傳染腸病毒，所引發的重症病程變化快速，特別是5歲以下的嬰幼兒屬於高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔出現紅疹或水泡，如有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚、聖保祿、衛福部桃園醫院、敏盛、國軍桃園總醫院）就醫。

桃市府衛生局今天在平鎮區復旦國民小學舉辦腸病毒衛教宣導記者會，透過洗手互動劇與洗手舞帶動唱，教導學童養成勤洗手好習慣，防範腸病毒。 （記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政和學童一起跳洗手舞。（記者黃政嘉攝）

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