健康網》「突忘要說什麼」恐是腦早衰！醫談健腦方針

不少人時常覺得自己經常忘記一些小事。一般人眼中的「健忘」若是時間一長，恐怕是「腦早衰」徵兆。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活不規律，加上常滑手機等等，容易引發大腦退化，且年紀相當輕時便會開始退化。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說明，雖「忘東忘西」以及「反應慢」很常見，但是發生時間變長的話，則要小心大腦想提早退休了。同時他提出多項預防措施。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，身為白領、腦力工作者或創意工作者們，3C重度使用者、以及所有不想提早變成「金魚腦」的朋友們！你有沒有常常覺得：「咦？我剛剛要說什麼來著？」（話到嘴邊卻忘光光）；「明明昨天才背的單字，今天就人間蒸發？」；「面對新的App或操作介面，腦袋直接當機，只想滑手機放空？」

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黃軒表示，若你也在問自己：以前可以一心多用，現在一次處理兩件事就頭昏腦脹？開始懷疑自己是不是「初老症」提早報到？先別急著懷疑人生！這些看似「健忘」、「反應慢」的小症狀，很可能就是你的大腦正在發出「早衰警報」。

什麼是「腦早衰」？腦早衰，不是什麼正式的醫學名詞，但它形象地描述了一種現象：大腦功能比預期更早開始衰退。尤其是你的大腦功能，還沒到正常老化年紀，就提早開始走下坡！它可能讓你的記憶力像漏氣的氣球一樣慢慢癟掉，注意力像脫韁的野馬一樣抓不住，甚至連反應速度都變得像老牛拉車。

簡單來說，就是你的大腦提前想「退休」，而你可能才40歲，甚至更年輕！隨著現代生活壓力、不健康的生活習慣，越來越多研究指出，年輕族群也可能面臨腦功能提早衰退的危機！黃軒提出「腦早衰高風險族群」：

●夜貓子熬夜族：每天不到半夜不睡覺，長期剝奪大腦休息時間，就像過勞的機器，遲早出問題！

●3C產品重度者：手機、平板不離身，讓大腦習慣被動接收資訊，思考能力逐漸退化！

●壓力山大一族：長期處於高壓環境，壓力荷爾蒙會對大腦結構和功能造成負面影響！

●飲食不均衡族：缺乏大腦所需的營養素，就像汽車沒有好的燃料，跑不動啦！

●缺乏運動的人：運動不只對身體好，也能促進腦部血液循環，讓大腦更靈活！

那麼，我們要如何判斷自己的腦袋是不是真的「早衰」了呢？偶爾一下子，忘了，那是常有的現象，你不要太操心的！如果常出現幾個「爆炸性」的警訊，如果你頻繁出現，真的要提高警覺了！

1.斷崖式下跌記憶（Clift Loss）：症狀是明明昨天記得的事情，今天完全一片空白。頻率多達每週發生 ≥2 次。忘記重要約會、重複問相同的事、忘記熟人名字。 若你在短時間內，記憶力明顯崩塌，建議進行神經心理檢查

2.滑梯式效率（Gradual Sliding）：思考慢半拍，無法一心多用、做事時常拖延。比過去的自己工作慢了一倍以上，失誤率提升。頻率持續超過 3 個月則需警戒。當效率低落非短暫疲勞，而是持續惡化，可能是前額葉功能退化的初期警示。

3.樹懶式注意力（Sloth Mode）：聽到一半就神遊，專注不到10分鐘，無法集中注意力完成一本文章、一場會議、一部影集。每日都會分神 ≥3 次。黃軒，提醒，注意力控制與多工能力下降，是腦部神經傳導衰退的訊號

4.罷工式卡詞（Shutdown Style）：講話講一半「卡詞」、找不到詞、詞不達意；明明在腦裡有內容，嘴巴卻說不出來。頻率高達每週 ≥3 次。小心這是「語言區」可能萎縮的表現，需特別警覺。

5.雲霄式情緒（Rollercoaster Mood）：情緒起伏劇烈、容易憤怒、突然沮喪；對熟悉環境也出現過度焦躁、抑鬱感。每日情緒擺盪 ≥2 次。若與生活壓力無關，這可能是腦部化學訊號不平衡的早期變化。

根據《Lancet Neurology》與《Alzheimer’s & Dementia》的文獻指出，持續超過6個月、每週多次出現多重認知衰退表現（如語言、記憶、執行、注意力）即構成「輕度認知障礙」（MCI）診斷的可能前兆。黃軒提醒，持續超過 6 個月，每週多次出現：語言、記憶、執行、注意力。以上經常反覆的發生，這些才有可能喔！

別害怕！腦早衰並非絕症！透過積極的生活方式調整和科學的介入，我們仍可以有效地延緩大腦衰老，甚至逆轉部分功能！以下提供幾個，整理過國際醫學期刊證實的「救腦妙招」！

1.地中海飲食：多攝取蔬菜、水果、全穀物、魚類、橄欖油等，這些食物富含大腦所需的抗氧化劑和健康脂肪。

2.規律運動：每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，如快走、慢跑、游泳等，可以促進腦部血液循環，增加腦容量。

3.充足睡眠：每天保持7到9小時的高品質睡眠，讓大腦有足夠的時間修復和鞏固記憶。

4.積極社交：維持良好的人際關係，參與社交活動，可以刺激大腦，預防認知衰退。

5.腦力訓練：透過玩益智遊戲、學習新技能、閱讀等方式，持續挑戰大腦，保持腦力活躍。

6.壓力管理：學習有效的壓力管理技巧，如冥想、瑜伽、深呼吸等，減少壓力對大腦的負面影響。

最後黃軒提醒，如果發現自己出現了上述多個「腦早衰警訊」，建議尋求專業醫療人員的評估，排除其他潛在的健康問題，並制定個人化的「健腦計畫」。

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