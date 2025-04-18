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婦人意外受傷導致「連枷胸」難呼吸 微創肋骨固定術助改善

2025/04/18 10:22

一名50多歲婦人不慎跌倒，因呼吸困難、嚴重胸痛，緊急送醫。（圖取自shutterstock）

一名50多歲婦人不慎跌倒，因呼吸困難、嚴重胸痛，緊急送醫。（圖取自shutterstock）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕50歲的賴姓女子因意外失足跌入深水溝，有呼吸困難、嚴重胸痛的情況，緊急送醫。經胸部X光與電腦斷層檢查，發現有多處肋骨骨折，其中部分骨折處產生移位，形成典型的「連枷胸」合併出現肺挫傷與局部塌陷，導致嚴重的呼吸困難。經醫師立刻安排微創肋骨骨折固定手術，將骨折的肋骨固定回正確的位置，使胸壁恢復穩定性，改善病人呼吸狀況。

苗栗市私立大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝指出，所謂的「連枷胸」是指相鄰3根（含）以上肋骨骨折，且每根肋骨有兩處以上的骨折斷點。臨床上，任何重擊胸壁的外在撞擊力，例如：車禍、從高處墜落、跌倒或運動傷害，都有可能造成肋骨骨折，通常以第4對至第10對肋骨較容易受到鈍挫傷或骨折。

針對輕微的肋骨骨折通常以保守治療為主，如：止痛、呼吸治療與支持性照護。但是，對於多根肋骨出現節斷性骨折、嚴重錯位的「連枷胸」病人，常因局部劇烈疼痛而難以正常呼吸，形成換氣不足與低血氧的現象，有可能造成呼吸衰竭而需要插管治療；斷裂錯位的肋骨也容易傷及肺部及血管，提高氣胸或胸腔大出血等併發症，此時就需要肋骨骨折固定手術的介入，來改善病人呼吸問題及降低併發症的發生機率。

賴女經微創肋骨骨折固定手術來穩定胸壁，透過鈦合金骨板與螺釘，將骨折的肋骨固定回正確的位置，順利改善呼吸功能。手術後病人的呼吸狀況明顯改善，不再需要高濃度氧氣支持，並逐步接受呼吸復健訓練，術後1週已經能夠下床活動，並在兩週內順利出院。目前門診追蹤顯示，肋骨癒合情況良好，肺部功能也逐漸恢復。

楊絡勝表示，當發生嚴重肋骨骨折時，手術固定不僅能穩定胸壁，還能減少併發症、縮短住院時間。目前部分嚴重案例已納入健保給付。

在電腦斷層檢查中，出現超過3根以上肋骨骨折且皆有兩處以上骨折斷點的連枷胸（紅圈處）。（大千醫院提供）

在電腦斷層檢查中，出現超過3根以上肋骨骨折且皆有兩處以上骨折斷點的連枷胸（紅圈處）。（大千醫院提供）

賴姓女子術後門診追蹤，肋骨及肺部已恢復良好（紅圈處）。（大千醫院提供）

賴姓女子術後門診追蹤，肋骨及肺部已恢復良好（紅圈處）。（大千醫院提供）

苗栗市私立大千醫院胸腔外科醫師楊絡勝指出，針對嚴重肋骨骨折病人，微創肋骨固定手術可改善病人呼吸問題及降低併發症的發生率。（大千醫院提供）

苗栗市私立大千醫院胸腔外科醫師楊絡勝指出，針對嚴重肋骨骨折病人，微創肋骨固定手術可改善病人呼吸問題及降低併發症的發生率。（大千醫院提供）

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