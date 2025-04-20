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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》正港哈味這個「密」3種甜瓜比一比

2025/04/20 06:30

正港的哈「密」瓜是灰綠底帶網紋，橙色果肉，吃起來甜而不膩、口感爽脆。（資料照）

正港的哈「密」瓜是灰綠底帶網紋，橙色果肉，吃起來甜而不膩、口感爽脆。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣栽培的甜瓜依外皮厚薄度，可分為香瓜、洋香瓜和哈密瓜3類，農糧署表示，個頭最小的為香瓜，其次為洋香瓜（俗稱哈蜜瓜），及最正港的哈「密」瓜，所有甜瓜皆富含膳食纖維、鉀、維生素A及維生素C等營養。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，個頭較小的香瓜，以外型如梨的東方型甜瓜、薄皮甜瓜，也就是俗稱的美濃瓜、梨仔瓜，它們適應高溫氣候、口感細緻香甜，白、綠或黃色果皮，乳白色或白綠色果肉，主要產季為5-10月，以高雄為主要產地，屏東其次。

農糧署說，個頭大上許多的洋香瓜，又可分為表皮綠底帶網紋、口感軟細多汁的網紋洋香瓜，市場俗稱「哈『蜜』瓜」，常見阿露斯系列等品種，果肉顏色為綠、橙或白色，口感香甜厚實、細緻多汁；還有表皮光滑、口感細嫩微脆的光皮洋香瓜，常見有Honey Dew（蜜露型）系列等品種，外皮為綠、白或黃色，果肉顏色則為綠、橙或白色，主要產季為4-6月、11-1月，兩者皆以台南為主要產地，其次為雲林、嘉義。

農糧署表示，正港的哈「密」瓜是灰綠底帶網紋，橙色果肉，吃起來甜而不膩、口感爽脆，產季在5-6月、11-12月，全台各地有少量栽培。

洋香瓜中，表皮綠底帶網紋、口感軟細多汁的網紋洋香瓜，市場俗稱「哈『蜜』瓜」；圖為阿露斯品種。（資料照）

洋香瓜中，表皮綠底帶網紋、口感軟細多汁的網紋洋香瓜，市場俗稱「哈『蜜』瓜」；圖為阿露斯品種。（資料照）

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