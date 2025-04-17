洗髮露標榜「生髮」誇大療效遭重罰60萬元

衛生局進行化粧品標示廣告查核，去年查獲85件違規化粧品廣告，總裁罰金額達426萬元。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕化粧品網購風行，部分業者為吸引消費者目光，頻以誇大或不實療效進行宣傳。台中市食品藥物安全處今天公布去年查獲85件違規化粧品廣告，總裁罰金額達426萬元，其中一款洗髮露更因宣稱具有「改善掉髮」、「促進生長速度」等醫療效能字眼，違反「化粧品衛生安全管理法」，遭市府重罰60萬元。

食安處強調，化粧品僅供外部使用，僅可用於清潔、保養或美化，絕不得宣稱具有醫療效能。

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食安處指出，去年查獲案件中，以網路廣告最為普遍，占比高達87.1%（74件），其次為電視與廣播廣告占12.9%（11件），違規商品以乳霜、面膜、洗髮精、精華液等為主，常出現「抗過敏」、「消炎修復」、「促進膠原蛋白」、「除皺除疤」等違法字詞，且部分產品雖添加中草藥成分，業者卻引用「本草綱目」內容宣稱「具殺菌、消炎、治療效果、達到醫美級效果」，嚴重誤導消費者。

食安處表示，近年網購與社群行銷盛行，不少業者透過IG、LINE、蝦皮及各類網路平台自行轉售化粧品，常使用的行銷手法，包括使用前後對照圖、消費者見證影片等，甚至直接轉載廠商文案、任意引用國外研究或報告，試圖營造產品具明顯功效的印象。

化粧品常見不適當宣稱。（衛生局提供）

食安處提醒，化粧品廣告不得含有虛偽、誇大或宣稱醫療效能等內容，違者將依法處分；若涉及虛偽、誇大者，可處4萬至20萬元罰鍰；若涉及宣稱醫療效能，則可處60萬至500萬元罰鍰，相關法規與廣告刊登例句，可至衛福部食品藥物管理署網站查詢。

食安處持續強化各媒體平台的廣告監控，也針對化粧品廠商與媒體業者辦理法規講習，課程中說明業者如何撰擬合規的廣告文案，提醒宣傳內容所引用資料必須具備客觀、公正且能證明「產品」施用於人體有效的試驗數據，不得僅以成分資料作為佐證。

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