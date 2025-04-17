茄苳國小推動月經平權 讓女性月經不再污名化

茄苳國小推動月經平權，設置「月悅小屋」，提供友善衛生棉，還放置月經知識繪本，並提供舒適的座椅、熱敷墊、暖暖包，讓大家知道月經不是骯髒不潔的。（桃園市教育局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德區茄苳國小為推廣月經平權教育，由5位老師合作自編教材，內容從自身經驗出發，透過情境故事討論、覺察與辨識存在的月經禁忌，進而進行理性分析，思考禁忌的合理性，並反思當中對女性月經的污名化，藉此打破月經偏見，成為月經平權的小推手。

校長鄭友泰表示：「課程讓學生自在地討論月經，消除不必要的羞恥感，並建立正確的知識」，也帶領學生換位思考，學習同理心，理解女性在月經期間可能面臨的不便，讓學生在情感上得到共鳴與支持，並深刻體會到月經平權的重要性；他說：「這不僅是生理教育，更是情感教育，希望學生能夠學會關心他人，理解性別差異的獨特經歷。」

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課程還帶領學生瞭解世界各地，尤其是尼泊爾、非洲等國家，女性在月經方面所遭遇的不平權現象，並思考如何以具體行動，匯聚成為推動月經平權的力量。

學生哲語說：「我本來以為女生的月經很噁心，上完課之後，才知道這是對月經的不理解，我想跟大家說，有月經不需要覺得羞恥」；學生品霓分享：「學到很多關於其他國家女性困境，這讓她更加珍惜自己的生活，也希望為她們發聲。」

鄭友泰說，學生們在學習過程中發揮了極大創意與熱情，學生利用AI改編童話故事，製作月經平權宣導海報，並在社群媒體播放自創月經平權歌曲，積極參與宣導與倡議；同時學生在校內建立「月悅小屋」，除提供友善衛生棉，還放置了有關月經知識的繪本，並提供舒適的座椅、熱敷墊、暖暖包，讓大家知道月經是成長的祝福，不是骯髒不潔的。

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