健康網》燃脂「紅烏龍」不是紅茶+烏龍 專家列6大好處

洪泰雄表示，紅烏龍口感甘醇順滑，茶湯色澤為橙紅或琥珀色（上），不僅耐泡且冷熱飲皆宜（下）；示意圖。（資料照，健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聚餐吃太多免驚，快來杯新興特色茶「紅烏龍」！營養專家洪泰雄於臉書貼文表示，紅烏龍是茶業改良場台東分場2008年研發的新製茶，富含茶多酚、L-茶胺酸、茶黃素、茶紅素、咖啡因、礦物質，有抗氧化、保護心血管、助消化解油膩、降血脂等好處，適合飯後去油解膩、想要控制體重、中高齡保護心血管的族群。

促進代謝 控制體重最合適

洪泰雄指出，除去油解膩、有助腸胃蠕動外，紅烏龍因含有多酚類（茶多酚，如茶黃素等）、適量咖啡因、胺基酸（L-茶胺酸）、茶黃素與茶紅素、礦物質（如鉀、鈣、鎂、氟）等，因此具有以下有益健康的好處：

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●抗氧化、延緩老化：茶多酚具有優異抗氧化能力，有助減少細胞受損與老化過程。

●保護心血管：茶黃素、茶紅素可協助降低三酸甘油酯與總膽固醇，對於中高齡者具預防效果。

●助腸胃蠕動、去油解膩：紅烏龍有助於促進消化，是油膩飲食後的好選擇。

●促進代謝、輕微燃脂作用：咖啡因與茶多酚可能促進熱量代謝，適合控制體重者作為搭配飲品。

●提升精神與專注力：L-茶胺酸與咖啡因共同作用，有助於維持清醒且不過度緊張。

●可能有助穩定血糖：初步研究顯示，茶多酚有調節葡萄糖代謝的潛力，但仍需更多臨床證實。

洪泰雄說，紅烏龍品種起源於台灣台東縣鹿野鄉，製作過程跳過烏龍茶的殺青步驟，加深發酵程度，風味特徵帶有熟果香與蜜香，情境照。（資料照）

紅烏龍vs紅茶比一比

有人或許會疑惑：「紅烏龍和紅茶有沒有差別？」洪泰雄說，紅烏龍與紅茶並不同，兩者在分類、發酵程度、製作、茶湯色澤、風味、品種上，具有以下顯著差異：

紅烏龍（Red Oolong）：屬於烏龍茶（青茶）的一種，發酵程度約 60-80%，高於一般烏龍茶，但低於紅茶。製作過程結合烏龍茶與紅茶的加工特點，跳過烏龍茶的殺青步驟，在包揉過程中進一步加深發酵程度。茶湯色澤為橙紅或琥珀色，明亮澄清。風味特徵融合紅茶的甜香與烏龍茶的醇厚，帶有熟果香與蜜香，口感甘醇順滑，耐泡且適合冷熱飲用。品種起源於台灣台東縣鹿野鄉，為茶業改良場台東分場於2008年研發的新製茶方式。

紅茶（Black Tea）：屬於全發酵茶，發酵程度約 90-100%。製作過程經萎凋、揉捻、發酵和乾燥等步驟，強調完全發酵。茶湯色澤為深紅色或琥珀色。風味特徵濃厚順滑，帶有明顯的甜香和果香，有時還帶有些微的苦澀。常見品種如錫蘭紅茶、阿薩姆紅茶、祁門紅茶等。

飲用方式小提醒

洪泰雄強調，每日飲用1-2杯為宜，適量即可，避免過量引起失眠或胃酸過多。空腹也不宜飲用，避免刺激腸胃或導致胃部不適。另，慢性病患者請諮詢醫師是否適合飲用，如服藥者、腎病患者、孕婦需謹慎。

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