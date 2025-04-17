過動症「一坐就知」 高醫打造情境教室精準偵測

即使是診療椅，也能從病人旋轉椅子的乘坐狀況的數據分析，診斷是否有ADHD。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣約6-7%的小朋友有注意力不集中合併過動症（ADHD），但靠著量表的主觀評估，診斷上往往不夠精準。為此，高雄醫學大學附設中和紀念醫院兒科部椅子荷重元件、眼球偵測等設備打造情境教室，透過人工智慧輔助可精準診斷過動症，及早治療以幫助學習和改善人際關係。

ADHD是兒童常見的神經行為疾病，目前診斷與嚴重程度的評估，只能依賴臨床觀察及SNAP-IV量表；也會因為觀察者，如父母、老師等的主觀判斷，進而影響到診斷的精確性或嚴重程度的判定。

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椅子上有偵測和荷重裝置，透過活動數據可判讀是否有注意力不集中合併過動症。（記者許麗娟攝）

高醫副院長戴嘉言表示，兒科部團隊利用ADHD兒童不專心及過動的特點，特別打造情境教室，模擬兒童真實上課狀況，透過非接觸性且可長時間偵測的方法，在模擬上課的情境下，達到自動化、客觀的診斷及評估，而此項工具已獲得發明專利，並擴展至全台各大醫院，甚至離島醫院也來取經。

小兒部部長徐仲豪說明，模擬教室內包含1套課桌椅，1個大螢幕，3部攝影機，椅子下方的4個椅腳裝設有荷重元件，可以測出物體受到應力或剪應力作用，所引起的大小或形狀的改變量，可因受力大小不同產生相對應的變化，用來偵測ADHD病人活動情形，攝影機除了記錄病人活動外，主要用來偵測眼球運動，以客觀紀錄病人是否有不專心之狀況。甚至將偵測裝置裝設在診療椅上，看診5分鐘偵測病人的活動情形，就能判斷出是否有過動症。

小兒神經科主任林龍昌指出，此方式的診斷正確率幾乎是傳統量表的2倍，並已精準診斷600多位病人，且兒童在「椅子」上移動的大小可反應其過動程度，透過這些微小的數據，可以讓團隊評估孩子的藥量是否需更改，也能自動化且客觀的評估服藥後的療效。

至於過動症的治療，小學階段包括藥物治療、行為治療或神經回饋的治療，關鍵時刻的治療，可增加專注力、減少衝動性，有助於學習力，一般神經發展會隨著長大慢慢改善，若孩子學習過程沒有挫折感、人際關係獲改善，未來對心理發展較佳。

負責高醫體系智慧醫療發展的副院長盧鴻興強調，智慧型偵測系統可收集並分析大量醫療數據，為 AI 模型訓練提供強大支援。本次導入輝達Nvidia H200 GPU 具備強大的運算能力，可加速醫學影像分析、疾病預測及個人化治療方案的開發，提升醫療診斷的精準度與效率。

模擬教室利用裝用荷重裝置的課桌椅、大螢幕和3部攝影，偵測ADHD病人的活動情形。（記者許麗娟攝）

高醫首創用科技與椅子結合，讓ADHD的診斷不再受主觀因素影響，診斷更精準。（記者許麗娟攝）

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