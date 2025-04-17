全台第一張嬰兒卡來了！彰化「童萌卡」年領1萬 最多連領3年

彰化縣小朋友個個都是寶，縣府除了加強托育環境外，為了鼓勵年輕家庭留在彰化，今（2025）年全台首創推出「童萌卡」，專門針對0至3歲幼童，每年發放1萬元、最多可領3年。（彰化縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕新手爸媽的好消息來了！彰化縣推出全台第一張針對0至3歲幼兒的「童萌卡」，每年可領取1萬元、最多連續領3年，可用來購買奶粉、尿布等育兒用品，預估約有2萬4500名嬰幼兒符合資格。政策可望於今（2025）年5月底正式上路，目前縣府正廣邀業者申請成為特約商店。

縣府民政處長劉玉平表示，將於4月18日舉辦兩場說明會，上午在埔心鄉老人文康中心，下午在縣府第一會議室。屆時將針對申請流程、點數使用方式及後續核銷作業等進行說明，協助商家瞭解加入童萌卡系統的操作與條件。

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這張卡的運作方式是，每年發放1萬點點數（1點等同1元），父母其中一方只要設籍彰化滿1年，且孩子出生於2022年1月1日至2024年12月31日之間，就能提出申請，每名幼兒限申請一次，最多可領3年。家長可憑卡在特約商店消費，等同現金折抵，減輕育兒開支。

縣府推出這項社福政策，主要是因為：彰化出生人口逐年減少，每月新生兒不到1000人，死亡人數卻超過千人，再加上中部地區人口多往台中流動，人口逐年下滑，縣府希望藉由提供實質育兒補助，鼓勵年輕家庭留在彰化。

縣府今公布特約商店的申請條件，包括必須在彰化縣設立稅籍、販售嬰幼兒相關商品、有合法實體店面、提供發票或收據、並具備可刷童萌卡點數的設備，同時願意配合提供基本優惠。

消息一出，不少家長表示，1萬元補助真的有幫助，這卡比滿月禮還實用！店家也說，這樣的點數補助若運作順利，對地方店家也算是一種客源挹注，刺激在地消費。

縣府招募童萌卡特約商店，協助商家瞭解加入童萌卡系統的操作與條件。（圖縣府提供）

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