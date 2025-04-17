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孩子練習這一招可培養良好握筆姿勢 提升書寫效率
〔記者張協昇／南投報導〕孩子書寫緩慢怎麼辦？貝貝（化名）是一名5歲的大班孩童，在美術課上，他總是塗色得非常慢，導致當其他同學已經完成畫作時，他卻只完成了一小部分，這讓追求完美的貝貝感到沮喪。衛生福利部南投醫院職能治療師建議，用短蠟筆練習在垂直牆面進行塗鴉或書寫，修正了握筆姿勢，情況已獲改善。
南投醫院職能治療師黃傳惠表示，進入小學後，孩子將面對許多需要使用紙筆的學習活動，因此培養良好的握筆姿勢，是課業學習的重要準備之一。家長們也很希望孩子能夠寫出好字，但要如何以自然、不強迫的方式幫助孩子建立這項能力呢？根據Vander Hart等人與Yakimishyn研究指出，兒童使用短蠟筆在垂直面上進行塗鴉活動，有助於發展更成熟的握筆方式。
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黃傳惠進一步指出，在垂直牆面進行進行塗鴉或書寫動作有三大優點：
1. 提升肩膀穩定度：在垂直面進行操作時，孩子需抬高手臂，這會啟動肩胛周圍的肌群，幫助肩關節穩定，當肩部穩定後，小手能更有效率地進行精細動作，如塗鴉、畫線或握筆書寫。
2. 促進手腕形成適當角度：在垂直面活動時，手腕會自然呈現「上翹（背屈）」的姿勢，這種姿勢有助於小肌肉發力與靈活運作，是影響寫字速度與靜態操作效率的關鍵條件之一。
3. 養成良好的書寫姿勢：正確的坐姿需要頭、頸成一直線，當孩子面對與眼睛平行的垂直牆面時，會自然抬頭挺胸，同時腹部與背部肌肉持續出力以維持姿勢，這能有效強化核心肌群，是養成良好坐姿的基礎。
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