孩子練習這一招可培養良好握筆姿勢 提升書寫效率

南投醫院治療師建議家長可讓孩在用短蠟筆練習在垂直牆面進行塗鴉或書寫練習，養成良好握筆姿勢。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕孩子書寫緩慢怎麼辦？貝貝（化名）是一名5歲的大班孩童，在美術課上，他總是塗色得非常慢，導致當其他同學已經完成畫作時，他卻只完成了一小部分，這讓追求完美的貝貝感到沮喪。衛生福利部南投醫院職能治療師建議，用短蠟筆練習在垂直牆面進行塗鴉或書寫，修正了握筆姿勢，情況已獲改善。

南投醫院職能治療師黃傳惠表示，進入小學後，孩子將面對許多需要使用紙筆的學習活動，因此培養良好的握筆姿勢，是課業學習的重要準備之一。家長們也很希望孩子能夠寫出好字，但要如何以自然、不強迫的方式幫助孩子建立這項能力呢？根據Vander Hart等人與Yakimishyn研究指出，兒童使用短蠟筆在垂直面上進行塗鴉活動，有助於發展更成熟的握筆方式。

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黃傳惠進一步指出，在垂直牆面進行進行塗鴉或書寫動作有三大優點：

1. 提升肩膀穩定度：在垂直面進行操作時，孩子需抬高手臂，這會啟動肩胛周圍的肌群，幫助肩關節穩定，當肩部穩定後，小手能更有效率地進行精細動作，如塗鴉、畫線或握筆書寫。

2. 促進手腕形成適當角度：在垂直面活動時，手腕會自然呈現「上翹（背屈）」的姿勢，這種姿勢有助於小肌肉發力與靈活運作，是影響寫字速度與靜態操作效率的關鍵條件之一。

3. 養成良好的書寫姿勢：正確的坐姿需要頭、頸成一直線，當孩子面對與眼睛平行的垂直牆面時，會自然抬頭挺胸，同時腹部與背部肌肉持續出力以維持姿勢，這能有效強化核心肌群，是養成良好坐姿的基礎。

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