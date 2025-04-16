健康網》46歲男行房空包彈！ 新式攝護腺手術助拚2胎

醫師指出，40-50歲男性也可能出現臨床顯著的BPH症狀，且部分患者因症狀嚴重或中葉肥大而需考慮手術治療；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕46歲張先生任職於一家科技公司，雖已有小學三年級的兒子，但仍想再拚第2胎，沒想到這時候開始頻繁夜尿、排尿中斷、解尿不乾淨，經檢查確診攝護腺中葉肥大，服藥一段時間後卻出現逆行性射精。張先生為了能再當爸爸，決定自費做水蒸氣消融手術，術後症狀明顯改善，行房也不再是空包彈。

攝護腺肥大不是老人專利

懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，良性攝護腺肥大（Benign Prostatic Hyperplasia，BPH）傳統上被認為是老年男性的疾病，然而，越來越多研究指出，40-50歲男性也可能出現臨床顯著的BPH症狀，且部分患者因症狀嚴重或中葉肥大而需考慮手術治療。

請繼續往下閱讀...

年輕男性攝護腺肥大原因

呂謹亨表示，文獻指出，即便不到50歲，以下4種原因仍可能導致攝護腺肥大：

1.荷爾蒙不平衡（DHT與雌激素）：二氫睪固酮（DHT）是促進攝護腺基質與上皮細胞增生的主要荷爾蒙。即使年輕男性睪固酮高，若局部DHT濃度偏高，仍會促進BPH發展。

2.遺傳與基因影響：若有家族BPH病史，發病年齡可能更早、攝護腺體積也更大。

3.代謝症候群與肥胖：肥胖、高血糖、高三酸甘油脂等代謝異常狀況與BPH密切相關，尤其在年輕人身上更加明顯。

4.慢性發炎與攝護腺過度活化：有些年輕男性可能合併慢性攝護腺炎樣症狀，排尿刺激感、下腹不適、射精疼痛等，與早期BPH重疊。

醫師說明年輕男性也會攝護腺肥大，原因包括：荷爾蒙不平衡、遺傳、肥胖及慢性發炎與攝護腺過度活化；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

4種主流BPH手術優缺點一次看

●TURP（經尿道刮除術）

優點：傳統手術，不限大小，可改善排尿，可有效處理中葉肥大。

缺點：射精功能障礙率高（逆行射精約60–80%），需住院3-7日，術後恢復期至少1個月。有TURP syndrome、出血、漏尿、尿道狹窄等風險。

適合：症狀嚴重、中葉明顯肥大。無生育需求或已完成生育計畫的年輕男性。

●HoLEP（雷射經尿道攝護腺切除術）

優點：不限大小，可改善排尿，可有效處理中葉肥大。出血少、住院、導尿時間短。

缺點：射精障礙比例與TURP相當（逆行射精約60–80%）。需住院1-3日，術後恢復期至少1個月。有出血、漏尿、尿道狹窄等風險。

適合：症狀嚴重、中葉肥大。對療效要求高但不強調射精功能保留者。

●UroLift®（攝護腺吊帶術）

優點：完整保留性功能與射精功能。門診手術，無傷口，不需切除組織。無傳統手術尿道狹窄、漏尿..等併發症。對年輕族群效果穩定，滿意度高。恢復快，可不放尿管，當日可返家。

缺點：不適合中葉肥大或攝護腺體積>80cc。術後1-2週有頻尿急尿的感覺。

適合：年輕、攝護腺體積中小、無中葉肥大。高度重視性功能、射精功能者。

●Rezum®（水蒸氣熱能療法）

優點：保留性功能與射精功能。門診施作，無傷口，無傳統手術尿道狹窄、漏尿..等併發症。對年輕族群效果穩定，長期滿意度高。適合中葉肥大。

缺點：約1-3個月等攝護腺慢慢縮小。初期需置放尿管，天數視病人攝護腺大小而定。

適合：有中葉肥大，且有射精/生育功能需求之年輕患者。想避免較侵入性手術的患者。

綜上所述，呂謹亨建議，年輕男性若罹患BPH且藥物無效，不想吃藥，或吃藥有逆行性射精、頭暈、等副作用，可考慮手術治療。選擇應根據個人症狀、攝護腺型態（是否有中葉肥大）、性功能與生育需求綜合考量。Rezum與UroLift正逐漸成為50歲以下男性的首選手術方式，尤其是對性功能保留有高要求的患者。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法