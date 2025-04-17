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健康網》1張表自評骨鬆機率 高危族群快喝這湯顧骨本

2025/04/17 07:30

中醫師指出，婦女停經後15-20年間，雌激素減少，破骨細胞活性增強，減弱骨強度，加速骨質流失；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，婦女停經後15-20年間，雌激素減少，破骨細胞活性增強，減弱骨強度，加速骨質流失；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆症無明顯特定症狀，停經後婦女、輕微碰撞就骨折的人就要小心了！彰化馬光中醫診所醫師吳育葳指出，定期的骨密度檢查可以幫助及早發現骨質變化，及早預防骨質流失，透過藥膳（如四神湯）的調理，配合自主均衡飲食及規律運動，便能達到很好的預防效果。

造成骨鬆原因及分型

吳育葳表示，人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，之後骨量逐漸減少，當原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，使得骨骼變脆、變弱，就是所謂的「骨質疏鬆症」。

原發型：1.停經後骨質疏鬆症（第一型），婦女停經後15-20年間，雌激素減少，破骨細胞活性增強，減弱骨強度，加速骨質流失。2.老年性骨質疏鬆症（第二型），常見於70歲以上女性或80歲以上男性，女性約為男性的2倍，造骨細胞功能衰退，鈣和維生素D攝取量不足，腸道吸收功能變差，導致骨合成減少。

續發型：由其他疾病引致骨流失所致，如服用類固醇、副甲狀腺機能亢進、甲狀腺疾病、性腺機能低下、類風濕性關節炎、腎臟疾病、肝臟疾病、糖尿病、吸菸、酗酒、臟器移植、骨折、腸道吸收不良等狀況所引起。

骨質疏鬆症會因輕微創傷而引發骨折及相關併發症，以脊椎骨折和髖部骨折為最多；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

骨質疏鬆症會因輕微創傷而引發骨折及相關併發症，以脊椎骨折和髖部骨折為最多；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

骨鬆跌倒 脊椎和髖部骨折最多

吳育葳指出，骨質疏鬆症會因輕微創傷而引發骨折及相關併發症，以脊椎骨折和髖部骨折為最多，髖部骨折常會引起在骨折後一年內死亡。我國的資料顯示，男性髖部骨折病患在一年內的死亡率為22%，女性則為15%，而未死亡者常因未能完全自立生活而需長期照護，且經常會再度發生骨折。脊椎骨折也會引起背痛，駝背，身高變矮，嚴重者影響肺功能和消化系功能，甚至死亡；腕部骨折也經常會造成局部變形，影響日常生活。

骨鬆評估 體重輕年紀大風險高

吳育葳表示，體重與骨密度成反比，體重愈輕（BMI不得低於18.5）或年紀愈大的人較常發生骨質疏鬆症。透過下面圖表，民眾可自我檢測骨鬆機率。

骨質疏鬆症自我評估表。（馬光中醫診所提供）

骨質疏鬆症自我評估表。（馬光中醫診所提供）

中醫改善腸胃功能 助營養吸收

吳育葳指出，中醫並無「骨質疏鬆症」，而是「骨痺」、「骨萎」、「骨枯」來代表。認為其發病機制是腎虛、脾虛與血瘀，治療以補腎壯骨、益氣健脾為主，活血化瘀為輔，單味藥可使用如補骨脂、骨碎補、杜仲、續斷、淫羊藿、懷牛膝、桑寄生等。在診間常見多為脾胃虛弱，食慾差的患者，先以益氣健脾藥物改善腸胃吸收功能，補腎藥物、鈣質、營養物質才能有效的吸收。

居家保健 飲食+運動

平日保健方面，吳育葳建議，補充維生素D、K、鈣、蛋白質等營養素，同時要有適當荷重運動和肌力訓練。並推薦藥膳四神湯加減（做法見下圖），有健脾補氣、益腎固精，改善腸胃健康和增強免疫力的功效。

食補改善骨質疏鬆症，中醫推薦四神湯加減，（馬光中醫診所提供）

食補改善骨質疏鬆症，中醫推薦四神湯加減，（馬光中醫診所提供）

吳育葳也提醒要戒菸戒酒，抽菸增加老人的髖關節骨折風險約41%，酗酒會導致骨密度低和骨折發生率升高。另外，還要預防跌倒，因為骨折後引發嚴重的疼痛、無法行動、可能長期殘疾，影響健康生活品質，甚至死亡。

彰化馬光中醫診所醫師吳育葳。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師吳育葳。（馬光中醫診所提供）

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