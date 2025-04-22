健康網》肥胖害人笨！ 醫教「4招」搶救大腦

研究顯示，肥胖者大腦白質減少，使記憶力、專注力變差；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖除了引發慢性病等疾病外，也可能害您變笨！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒彙整多項研究指出，肥胖者大腦白質減少、動脈粥樣硬化，使腦部血流減少，進而引發記憶力、專注力變差。所幸經成功減重後，可減少腦結構和認知功能的損害，建議吃得聰明、動起來、管住體重及定期檢查，搶救大腦。

肥胖不僅是身體的負擔，還可能是大腦的「隱形殺手」。黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項研究指出，肥胖者的腦部白質，完整性明顯下降。而白質主要是大腦裡的「高速公路」，負責神經信號的快速傳遞，一旦這條路「坑坑窪窪」時，思考速度和記憶力自然就跟不上了。

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不只如此，研究還發現，肥胖會促使動脈粥樣硬化，使腦部血流減少，可能導致認知功能下降和神經退行性變化的風險增加。更可怕的是，隨著肥胖程度加劇，損害血流供應，會從前額和邊緣系統（負責決策和情緒）擴散到頂葉和顳葉區域，影響語言和記憶。

黃軒提到，長期肥胖的人可能會出現以下「腦霧」症狀，如記憶力差、注意力散漫、學習力崩盤。尤其研究發現，肥胖軌跡越穩定（也就是胖得越久），腦損傷越廣泛，甚至可能加速大腦老化，讓你提前進入「老年模式」。

醫師建議，每週至少150分鐘快走、游泳，別讓脂肪「霸佔」血流；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

肥胖傷害是可逆的 吃動、減肥來救腦

只要減肥就能救腦！黃軒說，只要你開始減肥，大腦就能「喘口氣」。據《UK Biobank》的長期追蹤發現，成功減重的人，腦結構和認知功能的損害幾乎降到最低，甚至跟「一直瘦」的人差不多，這說明可透過飲食、運動等救腦：

●吃得聰明：少吃油炸、甜食，多啃蔬菜水果，讓身體和大腦都「輕鬆」起來。

●動起來：每週至少150分鐘快走、游泳，別讓脂肪「霸佔」血流。

●管住體重：別讓BMI（身體質量指數）飆太高，保持健康範圍是大腦的保護傘。

●定期檢查：肥胖常伴隨高血壓、糖尿病，這些都是腦健康的「隱形炸彈」，早發現早處理。

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