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健康網》春季限定！ 農業部教頂級山產箭竹筍這樣挑

2025/04/17 08:31

農業部表示，箭竹筍是台灣特有種的春季限定美味，挑選時可看底部切面是否無褐化、外觀是否呈乳白或黃綠色，符合2條件就是頂級品質。（資料照）

農業部表示，箭竹筍是台灣特有種的春季限定美味，挑選時可看底部切面是否無褐化、外觀是否呈乳白或黃綠色，符合2條件就是頂級品質。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是箭竹筍的產季，口感脆嫩清甜不只適合炒肉絲、燉湯，也可整支烘烤直接食用。農業部分享，箭竹筍來自海拔300-1200公尺的山地，每年3月中到4月底是最佳食用期，也是台灣特有種的春季限定美味。挑選時，可看底部切面是否無褐化、外觀是否呈乳白或黃綠色，符合以上條件的箭竹筍，才是頂級品質。

箭竹筍小知識大公開

農業部於臉書粉專發文表示，春季時節的箭竹筍生長迅速、質地細緻、口感脆嫩、清甜，也是最佳食用時機。不過，箭竹筍外殼超硬，想要吃到這份限定美味，首先須費工處理剝殼；此外，因鮮筍很容易纖維化，不太好保存，所以需以真空包裝的後處理技術，才能延長保鮮期。

2撇步挑出頂級筍

農業部說，箭竹筍去殼後，肉質口感細脆，苦中帶甜；挑選時有2撇步：查看底部切面是否無褐化、外觀呈乳白或黃綠色，符合條件的箭竹筍，就是頂級品質。

另，農業部曾發文說明，箭竹筍富含高纖維質，可以促進腸胃蠕動清腸去穢，幫助人體新陳代謝，並含有豐富水分、蛋白質及鈣、鐵、維生素A、維生素C等，不像其他筍類食後會覺得心頭悶悶糟糟的，包括：箭筍炒肉絲、劍筍清湯、蠔油箭筍、香菇箭筍等料理都很適合，是極佳的山珍野味。

最重要的是，無論野生或是栽種的箭竹筍，都不需要施用化學肥料，因為箭竹筍從發芽破土到可以採收，只需短短幾天，菜蟲來不及偷吃，就已經採收了，所以箭筍沒有病蟲害也絕對沒有農藥殘留的疑慮。

農業部說，箭竹筍富含高纖維質，有助人體新陳代謝，並含有豐富水分、蛋白質及鈣、鐵、維生素A、維生素C等，是極佳的山珍野味。（資料照）

農業部說，箭竹筍富含高纖維質，有助人體新陳代謝，並含有豐富水分、蛋白質及鈣、鐵、維生素A、維生素C等，是極佳的山珍野味。（資料照）

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