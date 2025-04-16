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健康網》婉拒線上問診遭投訴 醫怒發聲：醫療不是慈善事業

2025/04/16 14:48

醫師提醒，民眾若有健康疑問應就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，民眾若有健康疑問應就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少醫療人員會利用空暇時間經營臉書粉專或部落格，提供專業知識幫民眾做衛教，但新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹日前卻遇到有網友私訊她，要求線上諮詢健康問題，但因線上看診是違法的，因此婉拒對方要求，又被反問：「只看診做檢查不拿藥，還要付掛號費嗎？」張瑜芹回她：「這不是廢話嗎...」，結果被網友向其服務醫院投訴態度不佳，令張瑜芹忍不住公開發聲強調：「醫療是專業服務，不是慈善事業，需要合理報酬。」

張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」發文，陳述自己的遭遇後，包括「雞排妹」鄭家純轉發，也有不少醫師按讚及留言分享自己的臨床遭遇。

醫療是專業服務 需要合理報酬

張瑜芹說，正常人生病了知道要找醫生，但很多人好像不知道醫生是一種職業，是受過專業醫療教育，是花了很多時間去學習、實習，最後進醫院才能做的工作。

沒有人有義務免費提供自己的專業，花了下班閒暇時間回覆訊息，還要被不願意付錢買專業知識的人，跑去投訴所服務的醫院。如果醫生專業只是上網問就有，患者自己診斷自己就好看什麼醫生。

張瑜芹強調，醫療是專業服務，不是慈善事業。醫學院的7年、住院醫師的鄉年、專科醫師的訓練，以及每年持續的進修，這些時間和金錢的投入，難道不值得尊重和合理的報酬嗎？

掛號費包含醫院多項開銷 提供整套醫療服務

她說，掛號費不只是「看一下醫生」的費用。它包含了醫院營運成本、醫護人員薪資、設備維護、醫療紀錄管理等多項開銷。當你走進醫院的那一刻，就已經啟動了一整套醫療服務系統，即使只是「看一下」。

張瑜芹在臉書上，也反問網友：「你會去律師事務所要求免費法律諮詢嗎？會去髮廊要求免費剪髮嗎？會去餐廳要求免費用餐嗎？為何獨獨對醫療服務抱持著「理所當然」的心態？難道健康不比一頓餐飲更加重要嗎？」

醫籲有健康疑問應就醫 線上問診不被允許

●請循正規管道預約門診。

●準備清楚的病史和症狀描述。

●遵循醫囑，配合治療。

●對醫護人員保持基本禮貌。

投訴非第一選項 應是最後手段

●先冷靜思考，避免情緒性反應。

●直接與當事人溝通，表達你的疑慮。

●若確實有不當之處，再循正規管道反映。

張瑜芹強調，投訴不是第一選項，而是最後手段，並指出， 「如果你願意花幾千元買一件衣服，卻不願意花幾百元諮詢專業醫師；如果你願意花時間排隊買限量飲料，卻抱怨醫院看診等待時間；如果你願意為了一則網路私訊大動肝火，卻無法理解醫護人員疲憊時的一句直接回應，那麼，請捫心自問：你真的重視自己的健康嗎？」

醫療專業需被理解 共創健康的醫病關係

張瑜芹重申，醫療專業需要被理解、被尊重和合理的期待。只有這樣，我們才能共同建立健康、和諧的醫病關係，讓有限的醫療資源發揮最大的效益。你的健康，值得最好的照顧，也值得公平的代價。

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