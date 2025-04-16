卵巢早衰+工作、備孕兩頭忙 休養後做試管嬰兒療程喜迎龍鳳胎

不孕症科醫師劉勇良提醒，過度操勞和焦慮會影響生殖系統的健康和運作。建議保持身心平衡的情況下備孕，才能早日實現為人父母的夢想！ （艾微芙國際生殖中心提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一對從事禮儀工作的夫妻，37歲的妻子卵巢早衰、卵巢功能指數過低等多重因素，曾進行試管嬰兒療程失敗，求子之路十分艱辛；後再度提起勇氣做試管嬰兒療程；歷經多次挫折，妻子決定暫停工作，專心休養再出發，搭配醫師建議改善作息與蒐集胚胎，歷經6次取卵、3次植入，成功夫妻成功懷孕，幸運地迎接龍鳳胎！

艾微芙國際生殖中心不孕症科主任劉勇良醫師分享，這對求子夫妻，妻子過去檢查發現有卵巢早衰、卵巢功能指數AMH僅剩0.68、亞臨床甲狀腺低下、甲狀腺抗體過高、維他命D3偏低等多重問題，都增加受孕的難度。

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進入試管療程後，第1次並沒有取得正常的胚胎，第2次的療程改以2波取卵方式，成功取得2顆正常胚胎，進行第1次植入後確定懷孕，但卻不幸感染新冠肺炎，最終並沒有看見胎兒心跳，確定流產。第3次試管療程改以植入新鮮胚胎與凍胚，仍以失敗告終。日後再取3次的卵，其中第5次的取卵，胚胎切片（著床前染色體篩檢PGS/PGT-A）連可切片的等級都無法達到。

劉勇良觀察說道，夫妻都是從事禮儀工作，24小時待命、工作壓力大、作息不穩定，經常睡眠不足，回診時有疲態，需要即時接客戶電話，也常常錯過用餐時間，等於是工作、備孕蠟燭兩頭燒。

經過建議，妻子決定暫停工作，重新調整作息後，氣色明顯氣色紅潤，在過年前植入兩顆正常胚胎，終於成功懷孕，還是龍鳳胎！兩周後的超音波，清楚地看見兩顆胚胎都順利著床，兩個心跳也都穩定的跳動，產程順利抱得雙寶。

劉勇良強調，過度操勞和焦慮，人體會消耗許多能量修補重要器官，也會影響生殖系統的健康和運作，譬如：影響排卵、干擾著床、精蟲型態不佳等。建議雙方都保持身心平衡的情況下備孕，把握時光，以實現為人父母的夢想！

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