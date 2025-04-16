本土麻疹病例搭高鐵南下3度就醫 高雄172人需健康監控

麻疹新增病例曾搭乘高鐵南下就醫。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕疾管署今（15）日公布上周北部新增2例本土麻疹確診病例，均為不到1歲的男嬰，之前曾與越南境外移入的1歲男童因在診所就醫而接觸，經高市衛生局疫調發現，其中一男嬰於4月3日由家人抱搭高鐵至高雄親友家，三度因身體不適就醫，日前已出院，高市共匡列接觸者172人，需自行健康監測至4月27日。

衛生福利部疾病管制署今天公布一起麻疹群聚事件，經高雄市衛生局疫調發現其中1名未滿一歲幼童確診個案，曾與北部境外麻疹病例於同一診所就醫，被匡列為接觸者。

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該確診個案於4月3日與家屬搭高鐵至高雄市親友家，4月4日、6日因發燒、流鼻涕、咳嗽有痰、四肢零星紅疹等症狀，前往高市診所就醫，4月8日再因發燒、呼吸急促送醫，醫師診斷疑似麻疹並通報，收治在負壓隔離病房，目前該名確診男嬰已脫離可傳染期已出院。

衛生局提醒麻疹出疹前後4天，具有傳染力且傳播力極強，常會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎，出現畏光、流淚與紅眼等症狀，平均約14天會出疹，衛生局提醒民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地的衛生所安排就醫。

麻疹新增病例搭高鐵南下3度就醫，高雄匡列172人健康監控。（高市衛生局提供）

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