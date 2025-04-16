健康網》失智者腦中塑膠微粒高3-6倍！ 研究：日常3習慣恐為元凶

研究指出，每次旋轉寶特瓶瓶蓋就會產生約500顆微粒掉入水中，攝入人體；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據《自然醫學》（Nature Medicine）最新研究顯示，失智症患者大腦中所累積的塑膠微粒含量，竟比健康對照組高出3到6倍，有部分案例甚至更高。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健日前於其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享研究指出，日常包含嚼口香糖、開瓶蓋、飲用瓶裝水、使用塑膠容器及器具，皆有可能導致塑膠微粒攝入。

美國新墨西哥大學研究團隊採用「熱裂解-氣相色譜質譜」技術，精準檢測腦、肝、腎等器官中的塑膠微粒含量，結果顯示大腦為塑膠微粒累積濃度最高的器官，且微粒多集中於血管壁與免疫細胞中。

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研究更比較不同年度樣本發現，2024年過世者腦中所含的塑膠量，較2016年高出近50%，顯示人類體內塑膠累積的趨勢日益嚴重。蕭捷健強調，這項發現不僅凸顯塑膠微粒對大腦的潛在傷害，更提醒科學界投入與失智症藥物研究同等重視的關注與資源。

研究指出，受試者在咀嚼市售口香糖8分鐘內，平均每克可釋出約100顆塑膠微粒，總數高達94%脫落；圖為情境照。（圖取自freepik）

蕭捷健統整，根據現有研究，以下幾種日常習慣皆可能導致塑膠微粒攝入：

●嚼口香糖：加州大學洛杉磯分校（UCLA）在2025年美國化學學會年會中發表研究指出，受試者在咀嚼市售口香糖8分鐘內，平均每克可釋出約100顆塑膠微粒，總數高達94%脫落。長期下來，愛嚼口香糖者一年恐不知不覺吞下超過3萬顆微粒。

●開瓶蓋、飲用瓶裝水：2021年《水與健康期刊》研究指出，每次旋轉寶特瓶瓶蓋就會產生約500顆微粒掉入水中。而根據哥倫比亞大學2024年於《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表的研究，市售瓶裝水每公升平均含有約24萬個塑膠顆粒，使用先進拉曼散射顯微技術後甚至能偵測到奈米級微粒。

●塑膠容器及器具：包括熱飲使用的紙杯內層塑膠淋膜、塑膠砧板因刀具摩擦產生的碎屑等，都可能在日常飲食中不知不覺攝入塑膠。

對此，蕭捷健提醒民眾，不應對這些發現感到恐慌，而是應將之視為警訊，從日常生活中減少塑膠接觸、減少使用一次性塑膠製品，落實減塑護腦行動，才能真正守護健康與環境。

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