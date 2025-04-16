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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》想要眼睛明亮、頭髮強健？ 醫推7種護眼又顧髮食物

2025/04/16 07:31

雞蛋含葉黃素與玉米黃素，可過濾有害藍光，減少黃斑部病變的風險。同時也富含生物素（維生素 B7），幫助頭髮生長，防止掉髮與毛囊退化。（圖擷取自photoAC）

雞蛋含葉黃素與玉米黃素，可過濾有害藍光，減少黃斑部病變的風險。同時也富含生物素（維生素 B7），幫助頭髮生長，防止掉髮與毛囊退化。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，常在不知不覺中用眼過度，以及掉髮問題，因此高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻和DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓特別推薦吃胡蘿蔔、深海魚、雞蛋、深綠色蔬菜、堅果類、柑橘類水果，以及瘦紅肉等7種食物護眼又顧髮。

粘靖旻和柯博桓分別在「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」，以及「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」臉書指出，常有門診患者詢問：「有沒有什麼食物可以幫助眼睛健康？」或是「想要吃什麼可以不掉髮？」事實上，許多對眼睛有益的食物 也對頭髮有幫助！這是因為眼睛和頭髮的健康都與營養攝取、血液循環以及抗氧化有關，因此推薦7種對眼睛和頭髮都有益的營養食物。

胡蘿蔔跟地瓜 富含β-胡蘿蔔素

●眼睛：胡蘿蔔富含β胡蘿蔔素能轉化為維生素A，幫助視網膜健康，預防夜盲症，減少乾眼症。

●頭髮：維生素A可幫助頭皮油脂分泌，避免乾燥與頭皮屑，讓髮絲更健康。

建議吃法：胡蘿蔔可生吃、燉湯或打成汁，地瓜則可烤、蒸或煮甜湯。

胡蘿蔔富含β胡蘿蔔素能轉化為維生素A，幫助視網膜健康，預防夜盲症，減少乾眼症。而維生素A可幫助頭皮油脂分泌，避免乾燥與頭皮屑，讓髮絲更健康。（圖擷取自photoAC）

胡蘿蔔富含β胡蘿蔔素能轉化為維生素A，幫助視網膜健康，預防夜盲症，減少乾眼症。而維生素A可幫助頭皮油脂分泌，避免乾燥與頭皮屑，讓髮絲更健康。（圖擷取自photoAC）

深海魚富含Omega-3脂肪酸 鮭魚、鯖魚、鮪魚入列

●眼睛：深海魚富含Omega-3脂肪酸，能保護視網膜，降低乾眼症發生率，減少視力模糊。

●頭髮：促進頭皮血液循環，提供毛囊養分，使頭髮強韌不易斷裂。

建議吃法：每週 2-3 次深海魚，可以煎、烤或生魚片，避免油炸，以降低營養流失。

鮭魚和鯖魚富含Omega-3脂肪酸，對於眼睛及頭髮都具有保護作用。（圖擷取自photoAC）

鮭魚和鯖魚富含Omega-3脂肪酸，對於眼睛及頭髮都具有保護作用。（圖擷取自photoAC）

雞蛋富含葉黃素和玉米黃素 可過濾藍光、防掉髮

●眼睛：雞蛋含葉黃素與玉米黃素，可過濾有害藍光，減少黃斑部病變的風險。

●頭髮：維蛋富含生物素（維生素 B7），幫助頭髮生長，防止掉髮與毛囊退化。

建議吃法：每天1-2顆，可水煮、蒸蛋或炒蛋，避免高溫油炸。

深色綠葉蔬菜營養豐 菠菜、羽衣甘藍上榜

●眼睛：含豐富葉黃素與β-胡蘿蔔素，保護視網膜，降低視力退化風險。

●頭髮：鐵質與維生素C可促進血液循環，使髮根強壯，避免脫髮。

建議吃法：燙青菜、炒菜或製成蔬菜汁，每天吃一碗綠色蔬菜。

菠菜含豐富葉黃素與β-胡蘿蔔素，保護視網膜，降低視力退化風險。（資料照）

菠菜含豐富葉黃素與β-胡蘿蔔素，保護視網膜，降低視力退化風險。（資料照）

堅果類富含維生素E 醫推杏仁 、核桃 、腰果

●眼睛：堅果富含維生素E，抗氧化可減少自由基對眼睛的傷害，延緩眼睛老化。

●頭髮：堅果富含Omega-3脂肪酸與鋅，有助於角蛋白合成，讓頭髮更濃密強韌。

建議吃法：每天適量食用一小把（約 20 克），可當零食或加入優格、沙拉。

堅果富含維生素E，抗氧化可減少自由基對眼睛的傷害，延緩眼睛老化，同時也富含Omega-3脂肪酸與鋅，有助於角蛋白合成，讓頭髮更濃密強韌。（圖擷取自freepik）

堅果富含維生素E，抗氧化可減少自由基對眼睛的傷害，延緩眼睛老化，同時也富含Omega-3脂肪酸與鋅，有助於角蛋白合成，讓頭髮更濃密強韌。（圖擷取自freepik）

柑橘類水果富含維生素C 可選橘子、葡萄柚、檸檬

●眼睛：維生素C促進眼睛微血管健康，減少白內障風險。

●頭髮：維生素C可增強膠原蛋白合成，使髮絲更具彈性與光澤。

建議吃法：每天 1-2 顆橘子或一杯新鮮果汁，避免過多糖分。

瘦紅肉富含鐵質 牛肉 、羊肉上榜

●眼睛：鐵質可幫助眼睛獲取足夠氧氣，減少眼睛疲勞與視力模糊。

●頭髮：補充缺鐵可防止掉髮，使毛囊獲得更多養分。

建議吃法：每週2-3次瘦紅肉，可紅燒、燉湯或煎牛排。

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