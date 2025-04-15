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健康 > 心理精神

健康網》越怕失眠越睡不著 醫授3招擺脫「睡眠焦慮症」

2025/04/15 21:38

越焦慮越睡不著，睡眠焦慮症不是失眠，而是怕失眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

越焦慮越睡不著，睡眠焦慮症不是失眠，而是怕失眠；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名30多歲工程師原本個性就容易焦慮緊張，最近更因工作壓力大，睡前還常想著工作，因而出現失眠症狀。於是他嘗試服用安眠藥，卻發現藥效時好時壞，漸漸地，他每天晚上都擔心自己是否睡得著。即時躺在床上也會一直起來看鬧鐘，即使增加安眠藥仍無法穩定入睡，直到就醫後才知道自己非單純失眠，而是罹患「睡眠焦慮症」。

周伯翰身心醫學診所醫師周伯翰指出，近期因「睡眠焦慮症」求診的人數明顯增加，許多患者因害怕失眠，反而讓自己的焦慮情緒持續加劇，形成惡性循環。以這名工程師為例，在使用血清素藥物合併睡眠認知行為治療，約莫1個月左右，患者的睡眠症狀就會明顯改善。

醫揭睡眠焦慮症  不是失眠而是「怕失眠」

周伯翰指出，睡眠焦慮症是焦慮症的一種，患者往往屬於急性子、要求完美、容易緊張的個性。通常患者在累積幾次失眠經驗後，會開始對「睡不著」產生恐懼，導致每晚躺上床時，就會不自覺擔心「今天會不會又睡不著？」，這種焦慮情緒讓身體進入高度警戒，使得入睡更加困難，進而形成惡性循環。

睡眠焦慮症常見5特徵 「急性子」上榜

●個性急性子、容易緊張焦慮。

●過度執著於失眠：一到晚上就開始擔心睡不著覺，睡前會更緊張。

●每次睡前都會回想起過去失眠的經驗而擔心害怕。

●躺在床上會不斷看時鐘確認自己躺床時間。

●服用安眠藥物，效果卻不穩定，助眠效果時好時壞。

睡眠焦慮症屬於焦慮症  越吃安眠藥越沒效

許多患者會選擇服用安眠藥來解決失眠問題，但周伯翰提醒，如果是因「睡眠焦慮症」導致的睡眠障礙，單靠安眠藥並無法真正解決問題，反而可能讓焦慮加劇，導致劑量越吃越高。

若是「睡眠焦慮症」導致的睡眠障礙，單靠安眠藥並無法真正解決問題，反而可能讓焦慮加劇，應該是使用血清素回收抑制劑藥物，緩解患者白天的恐慌與焦慮；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

若是「睡眠焦慮症」導致的睡眠障礙，單靠安眠藥並無法真正解決問題，反而可能讓焦慮加劇，應該是使用血清素回收抑制劑藥物，緩解患者白天的恐慌與焦慮；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

藥物+心理+調整生活方式 3種方法可處理

周伯翰指出，治療可從藥物、心理及調整生活方式著手。

●藥物治療：通常會使用血清素回收抑制劑藥物，緩解患者白天的恐慌與焦慮，降低入睡時的緊張感。另外要注意有些抗憂鬱藥物會影響睡眠，建議盡量白天服用，避免越吃越失眠。

●心理治療：睡眠認知行為治療（iCBT）建立正確的睡眠觀念與衛教，改善患者對於失眠的災難化思考，打破「失眠恐懼→更焦慮→更失眠」的惡性循環。

●生活方式調整：睡前4小時不劇烈運動、減少喝咖啡因飲料、午睡不要睡太久、躺在床上不要划手機、黃昏後盡量不要睡覺、睡前兩小時不要抽菸、睡前也減少大量進食等。

周伯翰提醒，睡眠焦慮症是一種容易被忽視的問題，但卻可能嚴重影響生活品質。如果你發現自己長期因擔心睡不著而焦慮不已，甚至影響到日常工作與情緒，建議尋求專業身心科醫師評估，透過藥物、心理治療與生活習慣調整，找回穩定的睡眠品質。

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