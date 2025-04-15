健康網》「聖人時間」從何來？ 醫：2激素在控制

朱信誠表示，高潮是一瞬間的極致快感，通常伴隨射精。這是「達陣」的瞬間，但高潮一過，身體隨即進入「休息模式」；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男人在高潮後會有一段「聖人時間」，不僅性慾歸零，連心情都能瞬間冷靜下來。民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文表示，射精後，催產素和腦內啡會在體內大量分泌，這些「放鬆激素」能讓人感到愉悅和滿足，但也會降低性興奮，讓你需要休息才能再戰！

性反應有4階段

朱信誠指出，男人的性反應分為4個階段，每個階段都有不同的生理變化，影響你的「持久力」和「再戰力」。

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第1階段／興奮期：當性慾被挑起，血液會迅速流向生殖器，導致勃起，這是「準備上場」的關鍵時刻。

第2階段／平台期：在性刺激持續下，生殖器變得高度敏感，性興奮達到巔峰，接近射精，但還能控制節奏。

第3階段／高潮期：高潮是一瞬間的極致快感，通常伴隨射精。這是「達陣」的瞬間，但高潮一過，身體隨即進入「休息模式」。

第4階段／恢復期：高潮後，生殖器開始逐漸消退勃起，性慾迅速下降，這就是所謂的「聖人時間」。有些人只需要幾分鐘就能重燃戰火，但有些人可能需要幾小時甚至更久，這跟年齡、體質、性經驗都有關係。

為什麼會有聖人時間？體內激素變化導致

朱信誠解釋，這段「冷卻期」不只是心理作用，而是體內激素的變化所導致。射精後，催產素和腦內啡會在體內大量分泌，這些「放鬆激素」能讓人感到愉悅和滿足，但也會降低性興奮，讓你需要休息才能「再起」。

除了生理反應，心理因素也會影響恢復期的長短。壓力、疲勞、焦慮都會讓「聖人時間」拉長；相反地，愉快的性愛經驗和放鬆的心態，能幫助你更快重回戰場。

想縮短聖人時間？方法很多

朱信誠說，想讓「聖人時間」更短？除了鍛鍊控射能力，保持良好的體能和健康的生活習慣也能提升「續航力」。規律運動、均衡飲食、少抽菸少喝酒，這些都能讓你的「再戰時間」更短、更強！男人的「聖人時間」並不是缺陷，而是身體自我調節的機制。

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