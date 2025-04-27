傻眼！夜市穿耳洞感染 耳環嵌入耳廓

▲在耳朵的耳垂部分穿耳洞，傷口感染風險較低；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

▲圖2：治療過後，嵌入皮膚的耳環重新復位。（照片提供／王綺嫻）

王小姐一早醒來，發現左耳疼痛腫脹，而且最上方的耳環整個嵌入皮膚裡，完全看不到耳環，一碰觸就流血（圖1），於是匆忙趕來醫院掛號求診。

▲圖1：左耳上方耳廓有紅腫發炎合併流血及滲液。（照片提供／王綺嫻）

檢查發現，左耳上方紅腫有血跡，消毒清潔時有膿液滲出。前面沒有看到耳環，後面沒有看到耳環後扣。整個耳環都嵌進皮膚裡。

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問診時，王小姐表示，大約10天前在夜市接受彈簧槍穿耳洞，之後傷口就一直有紅腫疼痛現象，腫脹情形日益嚴重。她痛到不敢清潔傷口，一早醒來，耳環消失，她非常害怕。

穿耳洞後傷口持續紅腫疼痛

消毒之後，局部施打麻醉劑，利用器械將耳環推出皮膚（圖2），並且取下耳環後扣。

穿耳洞是在耳部，用人為方式製造1個孔洞。穿耳洞的方式，包括：傳統硬針、彈簧槍及雷射等。

穿耳洞可能造成傷口感染、耳環嵌入、蟹足腫、接觸性皮膚炎或其他感染性疾病等。

穿耳洞的位置及使用的器具會影響穿耳洞發生傷口感染及耳環嵌入的機率。

在耳朵的耳垂部分穿耳洞，傷口感染風險較低。發生耳環嵌入皮膚的風險亦較低。但在耳垂之外，有軟骨組織的耳廓等部位，感染風險大增，發生耳環嵌入的風險也隨之升高，要特別提高警覺。

使用的器具中，以彈簧槍導致傷口感染的風險較高，發生耳環嵌入的風險亦較高。

穿耳洞後每天都應該消毒清潔耳洞傷口，用棉花棒仔細清潔傷口及血跡，之後塗抹抗生素藥膏。若穿耳洞部位出現紅、腫、熱、痛等發炎病癥，或持續滲血，甚至有膿液滲出，都應盡早就醫診治。

不可貿然拉扯或擠壓耳環

耳環嵌入，大多為耳環前面部分嵌入，後扣部分較大，不易嵌入；但因為黃金等貴金屬價格提高，有些後扣體積很小，甚至只有1小個矽膠環，都很容易在耳朵發炎腫脹時，整個嵌入皮膚。

發生耳環嵌入，尤其是整個耳環及後扣都嵌入的情形，不可貿然拉扯或擠壓，以免造成更大的傷口及後續發炎。應至皮膚專科醫師處就醫。由醫師取出耳環。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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