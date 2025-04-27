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健康台灣全國論壇 賴清德：癌症新藥基金「用多少補多少」

2025/04/27 15:25

總統賴清德出席「2025健康台灣全國論壇」，總統致詞時強調，未來癌症新藥基金會維持在一定水位，且「用多少隔年補多少」。（記者王藝菘攝）

總統賴清德出席「2025健康台灣全國論壇」，總統致詞時強調，未來癌症新藥基金會維持在一定水位，且「用多少隔年補多少」。（記者王藝菘攝）

〔記者林志怡／台北報導〕賴清德總統今日出席2025健康台灣全國論壇，並於致詞時強調，未來癌症新藥基金會維持在一定水位，且「用多少隔年補多少」；健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻則提出促進健康台灣的「5大支柱」，尤其希望政府加強醫療工作條件改善、強化醫療韌性，及確保全民健保永續經營等。

賴清德總統表示，作為台灣第一位具有醫療背景的總統，他持續思考如何團結醫療界，為台灣民眾帶來更大的福祉，全國民眾更健康、國家更強，讓世界因此擁抱台灣是他的夢想，健康台灣推動聯盟因此成立，而去年首屆論壇提出10大建言、1個倡議，即高等教育行之有年的健康台灣高教深耕計畫。

此外，賴清德說，總統府成立健康台灣推動委員會後，邀請全國各領域的專家學者參與，且評估今年健保總額時，2025年的健保總額較2024年增加531億元，增幅超過6%，若算入部分經評估認為不該由健保支付而剔除的項目，總額增幅約達8%。

賴清德強調，相關調整是希望讓醫界有足夠的經費、足夠的服務空間，並回饋在病人的健康福祉，也提高醫療從業人員的薪水及從業條件，對於久居我國十大死因之首的癌症，則列為主要防治對象，政府加大健康篩檢力度，挹注40億公務預算，今年篩檢相關經費規模達68億元，也導入先進的篩檢做法。

對於癌症治療，賴清德說，我國持續推動精準醫療，百億癌藥基金今年也先編列50億元，接下來也可以用多少、隔年補多少，務求癌症新藥基金保持一定的水位，現行的健保制度確實有需要調整之處，也希望透過每年一次的健康台灣全國論壇集思廣益，讓民眾健康得到更好的保障。

台灣可避免死亡率仍有精進空間，健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻提出促進健康台灣的「5大支柱」。（記者王藝菘攝）

台灣可避免死亡率仍有精進空間，健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻提出促進健康台灣的「5大支柱」。（記者王藝菘攝）

陳志鴻則提到，台灣可避免死亡率至今仍高於日、韓等國，顯示台灣仍有精進空間，應著力於深化國家癌症防治計畫、落實888三高防治計畫、充實全民心理健康韌性計畫、優化醫療工作條件並強化醫療韌性、確保全民健保永續經營等打造健康台灣的5大支柱。

北榮院長陳威明指出，全民健保讓民眾不用在生命與生活之間做出痛苦的選擇，在超高齡化、少子化、護理短缺的情況下，健康照護體系確實面臨挑戰，且在各種因素影響下，內外婦兒醫事人力減少，為此賴清德總統提出不同工、不同酬的政策方向，北榮也積極響應，提出各項獎勵措施，未來也會持續配合政府政策，促進民眾健康。

台灣健康照護體系確實面臨挑戰，賴清德總統提出不同工、不同酬的政策方向，北榮院長陳威明表示，北榮積極響應，提出各項獎勵措施。（記者王藝菘攝）

台灣健康照護體系確實面臨挑戰，賴清德總統提出不同工、不同酬的政策方向，北榮院長陳威明表示，北榮積極響應，提出各項獎勵措施。（記者王藝菘攝）

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