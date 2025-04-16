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健康網》愛愛太快收場？ 醫揭早洩5原因：「這類人」易中
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「持久力」是許多人於性行為中在意的重點，有時候另一半「來得太快」也會影響彼此的性滿意度。泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文表示，早洩不一定是男性不努力，很可能是他真的面臨了困難，比如腦內血清素不足、陰莖太敏感、壓力大、硬度不夠及慢性病影響。若本身有精神壓力、生活作息不規律狀況者，更容易有此困擾。
早洩常見5原因
●腦內血清素不足：血清素是「穩定情緒＋控制衝動」的大腦化學物質。當它太少時，控制射精的能力也會下降。
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●陰莖敏感性太高：近期針對早洩的研究理論指出，早洩跟「神經傳導太靈敏」有關，如果陰莖對刺激過於敏感，就容易過早達到高潮。
●壓力太大，情緒牽動表現：憂鬱、焦慮、睡不好、工作壓力、甚至怕表現不好，這些都會讓人「太快收場」。
●勃起功能影響：硬度不夠＝持久度下降。如果有陽痿又早洩，建議先從改善硬度，早洩問題往往也會改善。透過低能量體外震波，非侵入性的方式，促進局部血管增生，有效幫助硬度表現提升。
●慢性疾病影響：像是糖尿病、高血壓、攝護腺發炎、男性荷爾蒙不足等，都可能是隱藏兇手。
施冠偉指出，精神壓力＋生活作息不規律的男性，很容易出現以上狀況，甚至是在性功能障礙門診才發現原來是潛在慢性病（如糖尿病、高血壓）造成的影響。
對此，他也提供「男性早洩評量表」，透過5個題目幫助民眾找出問題。量表中依據早洩不同嚴重程度得分不同，9分以上代表可能有早洩困擾，建議尋求專業泌尿科醫師的諮詢與治療。
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