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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》愛愛太快收場？ 醫揭早洩5原因：「這類人」易中

2025/04/16 20:52

醫師分享早洩常見原因，如腦內血清素不足、陰莖太敏感、壓力大、硬度不夠及慢性病；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享早洩常見原因，如腦內血清素不足、陰莖太敏感、壓力大、硬度不夠及慢性病；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「持久力」是許多人於性行為中在意的重點，有時候另一半「來得太快」也會影響彼此的性滿意度。泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文表示，早洩不一定是男性不努力，很可能是他真的面臨了困難，比如腦內血清素不足、陰莖太敏感、壓力大、硬度不夠及慢性病影響。若本身有精神壓力、生活作息不規律狀況者，更容易有此困擾。

早洩常見5原因

●腦內血清素不足：血清素是「穩定情緒＋控制衝動」的大腦化學物質。當它太少時，控制射精的能力也會下降。

●陰莖敏感性太高：近期針對早洩的研究理論指出，早洩跟「神經傳導太靈敏」有關，如果陰莖對刺激過於敏感，就容易過早達到高潮。

●壓力太大，情緒牽動表現：憂鬱、焦慮、睡不好、工作壓力、甚至怕表現不好，這些都會讓人「太快收場」。

●勃起功能影響：硬度不夠＝持久度下降。如果有陽痿又早洩，建議先從改善硬度，早洩問題往往也會改善。透過低能量體外震波，非侵入性的方式，促進局部血管增生，有效幫助硬度表現提升。

●慢性疾病影響：像是糖尿病、高血壓、攝護腺發炎、男性荷爾蒙不足等，都可能是隱藏兇手。

施冠偉指出，精神壓力＋生活作息不規律的男性，很容易出現以上狀況，甚至是在性功能障礙門診才發現原來是潛在慢性病（如糖尿病、高血壓）造成的影響。

對此，他也提供「男性早洩評量表」，透過5個題目幫助民眾找出問題。量表中依據早洩不同嚴重程度得分不同，9分以上代表可能有早洩困擾，建議尋求專業泌尿科醫師的諮詢與治療。

醫師提供早洩評量表供男性自我檢測。（圖取自施冠偉臉書）

醫師提供早洩評量表供男性自我檢測。（圖取自施冠偉臉書）

醫師提供早洩評量表供男性自我檢測。（圖取自施冠偉臉書）

醫師提供早洩評量表供男性自我檢測。（圖取自施冠偉臉書）

醫師提供早洩評量表供男性自我檢測。（圖取自施冠偉臉書）

醫師提供早洩評量表供男性自我檢測。（圖取自施冠偉臉書）

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