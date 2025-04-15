自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

越南移入麻疹引爆本土群聚 2名男嬰就醫接觸中鏢

2025/04/15 15:56

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明麻疹疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明麻疹疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（15日）公布國內新增1起麻疹群聚事件，為2名北部未滿1歲男嬰，主要是先前越南移入個案於診所就醫時的接觸者，衛生單位已掌握2名男嬰相關接觸者共524名，此為今（2025）年第2起境外移入導致本土群聚案。今年迄今累計26例麻疹，為近6年來新高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，2名男嬰皆曾於3月24日與越南移入個案有相同活動史，4月3日至6日出現發燒、流鼻涕、出疹等症狀，並均於11日確診，此群聚累計3例個案，預計監測至25日。

疾管署防疫醫師林詠青指出，2名男嬰在與越南移入個案接觸後10至11天出現症狀，後續確診麻疹，收治於隔離病房治療，其中1例已出院，另1例也預計辦理出院。

疾管署副署長羅一鈞表示，此為今年第2起境外移入引發本土群聚事件，先前也有1起，一樣是因為境外移入個案到診所就醫接觸而發生群聚感染，當時是1例越南移入與1例本土個案。

林詠青說明，麻疹潛伏期長達18天，若曾與確診個案接觸，必須進行18天自主健康監測，避免出入公共場所、配戴口罩，萬一出現疑似症狀應聯繫衛生單位安排就醫，不宜自行求診以免接觸更多人。

另外，郭宏偉說明也新增2例境外移入，分別為中部1歲多男童及北部30多歲女性，均有越南旅遊史，分別至金甌省和富國島於3月25日及4月4日返國後發病，4月4日及7日發病，5日及8日出疹，9日及11日確診，預計監測至26日及28日。

越南今年截至4月上旬累計報告逾5.4萬例病例，已出現多起成人重症，並報告今年首例成人死亡案例；鄰近國家日本截至4月初報告58例，以及韓國報告35例，為去年同期近2倍，多數病例均與越南境外移入相關。羅一鈞指出，不排除國內會再出現越南移入個案，提醒民眾出遊要注意防疫。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，若曾與麻疹確診個案接觸，必須進行18天自主健康監測。（記者林惠琴攝）

疾管署防疫醫師林詠青提醒，若曾與麻疹確診個案接觸，必須進行18天自主健康監測。（記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中