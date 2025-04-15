越南移入麻疹引爆本土群聚 2名男嬰就醫接觸中鏢

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明麻疹疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（15日）公布國內新增1起麻疹群聚事件，為2名北部未滿1歲男嬰，主要是先前越南移入個案於診所就醫時的接觸者，衛生單位已掌握2名男嬰相關接觸者共524名，此為今（2025）年第2起境外移入導致本土群聚案。今年迄今累計26例麻疹，為近6年來新高。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，2名男嬰皆曾於3月24日與越南移入個案有相同活動史，4月3日至6日出現發燒、流鼻涕、出疹等症狀，並均於11日確診，此群聚累計3例個案，預計監測至25日。

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疾管署防疫醫師林詠青指出，2名男嬰在與越南移入個案接觸後10至11天出現症狀，後續確診麻疹，收治於隔離病房治療，其中1例已出院，另1例也預計辦理出院。

疾管署副署長羅一鈞表示，此為今年第2起境外移入引發本土群聚事件，先前也有1起，一樣是因為境外移入個案到診所就醫接觸而發生群聚感染，當時是1例越南移入與1例本土個案。

林詠青說明，麻疹潛伏期長達18天，若曾與確診個案接觸，必須進行18天自主健康監測，避免出入公共場所、配戴口罩，萬一出現疑似症狀應聯繫衛生單位安排就醫，不宜自行求診以免接觸更多人。

另外，郭宏偉說明也新增2例境外移入，分別為中部1歲多男童及北部30多歲女性，均有越南旅遊史，分別至金甌省和富國島於3月25日及4月4日返國後發病，4月4日及7日發病，5日及8日出疹，9日及11日確診，預計監測至26日及28日。

越南今年截至4月上旬累計報告逾5.4萬例病例，已出現多起成人重症，並報告今年首例成人死亡案例；鄰近國家日本截至4月初報告58例，以及韓國報告35例，為去年同期近2倍，多數病例均與越南境外移入相關。羅一鈞指出，不排除國內會再出現越南移入個案，提醒民眾出遊要注意防疫。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，若曾與麻疹確診個案接觸，必須進行18天自主健康監測。（記者林惠琴攝）

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